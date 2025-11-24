Urtasun confía en "desbloquear" la Ley del Cine en el Congreso en las próximas semanas pese a las "dificultades"

La directora general de Negocios de Europa Press, Candela Martín de Cabiedes, la ministra de Sanidad, Mónica García, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, el ministro de Consum - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado que espera "desbloquear" en las próximas semanas la Ley del Cine, una norma que prometió aprobar antes de que finalizase 2025, si bien reconoce las "dificultades" del Congreso para llevarlo a cabo.

"La Ley del Cine es una de las leyes que el grupo parlamentario de Junts per Cataluña y el conjunto grupos parlamentarios están dispuestos a sacar adelante y esperamos poder desbloquearla en los próximos en las próximas semanas", ha afirmado Urtasun durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, celebrado este lunes en Madrid.

Urtasun ha afirmado que desde Cultura siguen trabajando "intensamente" para que la Ley del Cine sea una "realidad". La norma es una de las cinco leyes que Junts indultará: ley de movilidad sostenible, ley de atención a la clientela, ley para la atención a los pacientes de ELA, ley del Cine y la de Impulso Social.

La ley del cine, considerada por Urtasun como una norma "imprescindible" para el sector, se encuentra varada en el Congreso desde junio de 2024.