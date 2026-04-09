Urtasun sobre el triplete español en Cannes: "¡Día histórico para nuestro cine!"

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una entrevista para Europa Press en el Ministerio de Cultura, a 27 de agosto de 2025, en Madrid (España).- Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha celebrado la selección de las películas españolas 'Amarga Navidad', de Pedro Almdóvar, 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, y 'La bola negra', de Javier Ambrossi y Javier Calvo, Los Javis, para competir por la Palma de Oro en la próxima edición del Festival de Cannes. "¡Día histórico para nuestro cine!", ha subrayado en la red social Instagram.

Durante su intervención en Sigüenza en el acto de restitución de obras incautadas y no devueltas por la dictadura franquista, ha celebrado estas candidaturas, que se han dado a conocer este mediodía en la ciudad francesa y ha felicitado "de todo corazón" a los cineastas españoles.

A todos ellos, les ha dado la enhorabuena y deseado "muchísima suerte". "Sobre todo decir que es un orgullo como ministro de Cultura ver hasta qué punto nuestro cine español en estos momentos está a un nivel extraordinario", ha señalado.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, presente en el mismo acto, se ha sumado posteriormente a la felicitación del ministro por las tres nominaciones españolas, especialmente, porque uno de ellos "es de esta tierra".

Previamente, Urtasun ha celebrado la elección a través de su cuenta de Instagram: "¡Día histórico para nuestro cine!. Tres películas españolas competirán por la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Enhorabuena a Rodrigo Sorogoyen, Pedro Almodóvar, Javier Ambrosi, Javier Calvo y a sus equipos, y muchísima suerte. ¡Viva el cine español!", ha añadido.