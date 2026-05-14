Urtasun visita este sábado Cannes para asistir a la proyección de 'El ser querido' de Sorogoyen

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a su llegada a la comparecencia de la Comisión de Cultura, en el Congreso de los Diputados, a 14 de noviembre de 2024, en Madrid (España). El ministro ha hecho balance de su primer año en el Gobierno, adem - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visita este sábado, 16 de mayo, el Festival de Cannes para respaldar la presencia española en el Marché du Film del certamen francés y asistirá a la primera proyección de 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, que opta a la Palma de Oro junto con 'Amarga navidad', de Pedro Almodóvar, y 'La bola negra', de Los Javis.

Según informa Cultura, el ministro recorrerá el Marché du Film y posteriormente atenderá a los medios de comunicación en el stand español. Previamente, Urtasun mantendrá un encuentro con profesionales del sector audiovisual que participan en el mercado de Cannes.

Posteriormente, a las 18 horas, el ministro asistirá a la primera proyección del largometraje 'El ser querido', de Sorogoyen. Además, se reunirá con su homóloga francesa, Catherine Pégard.

El pasado 9 de abril, el ministro de Cultura celebró el triplete español para competir por la Palma de Oro. "¡Día histórico para nuestro cine!", subrayó en la red social Instagram. Urtasun les dio la enhorabuena a los cineastas seleccionados y les deseó "muchísima suerte".

"Sobre todo decir que es un orgullo como ministro de Cultura ver hasta qué punto nuestro cine español en estos momentos está a un nivel extraordinario", señaló.