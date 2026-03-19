Val Kilmer, 'resucitado' con IA para aparecer en una película meses después de su muerte

Archivo - FILED - 14 April 1997, United Kingdom, London: American actor Val Kilmer arrives for the European Gala Charity Premiere of The Saint at the Empire Cinema. Kilmer has died at the age of 65, his daughter said. Photo: Rebecca Naden/PA Wire/dpa - Rebecca Naden/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El actor estadounidense Val Kilmer, fallecido en abril de 2025 a los 65 años por un cáncer de garganta, volverá a la gran pantalla gracias a la Inteligencia Artificial en la película 'As Deep as the Grave', dirigida por Coerte Voorhees, según ha anunciado la productora de la cinta First Line Films en 'Variety'.

El cineasta, con el consentimiento de la familia del actor, ha recreado digitalmente al intérprete que no llegó a rodar ninguna escena del filme por sus problemas de salud, combinando imágenes de archivo, vídeos familiares y grabaciones de su voz con IA generativa.

"Él era el actor que yo quería para este papel. Todo estaba pensado para él. Se basaba en su herencia nativa americana y en su conexión y amor por el suroeste. El otro día estaba viendo la hoja de rodaje y lo teníamos listo para filmar. Estaba pasando por un momento muy, muy difícil de salud y no pudo hacerlo", ha afirmado Voorhees.

Kilmer encarna en la película al padre Fintan, una figura espiritual que aparece en distintas etapas de su vida, para lo que se han utilizado tanto materiales de su juventud como de sus últimos años.

"Su familia no dejaba de decir lo importante que consideraban la película y que Val realmente quería formar parte de ella. Él creía que era una historia importante y quería que su nombre figurara en ella. Fue ese apoyo lo que me dio la confianza para decir: 'De acuerdo, hagámoslo'. Aunque algunos puedan considerarlo controvertido, esto era lo que Val quería", agrega el cineasta.

La voz del actor también ha sido reconstruida a partir de modelos de IA basados en el trabajo previo que desarrolló junto a la empresa Sonantic, con la que ya colaboró para recuperar su timbre en 'Top Gun: Maverick', después de la traqueotomía que afectó a su habla.

En un comunicado, según 'Variety', la hija del actor Mercedes Kilmer afirmó que apoyaba la película y señaló que su padre era "un hombre profundamente espiritual" que se sentía identificado con una "historia de descubrimiento e iluminación" ambientada en el suroeste estadounidense, donde estableció su hogar en Nuevo México.

Según 'Variety', la iniciativa ha reabierto el debate en Hollywood sobre los límites éticos del uso de inteligencia artificial para recrear actores fallecidos. Organizaciones sindicales como SAG-AFTRA estudian medidas adicionales para proteger los derechos de imagen póstuma y reforzar el control de los herederos sobre estos usos.