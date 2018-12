Wes Anderson ficha a Benicio del Toro y a Timothée Chalamet para The French Dispatch, su próxima película

Actualizado 03/12/2018 10:04:04 CET

Benicio del Toro, Timothée Chalamet (Call Me By Your Name, Beautiful Boy) y Jeffrey Wright (Westworld) se suman al reparto de The French Dispatch, la nueva película del director Wes Anderson. El rodaje del filme comenzó la semana pasada en Angoulême, al suroeste de Francia.

Según informa IndieWire, el largometraje tendrá lugar justo después de la Segunda Guerra Mundial. "Es una carta de amor a los periodistas que transcurre en el puesto de un periódico norteamericano en el París del siglo 20 y que se desarrolla en tres tramas", recoge el medio.

El elenco lo completan Bill Murray, Frances McDormand y Tilda Swinton, intérpretes con los que Anderson cuenta habitualmente en sus cintas. Esta es la décima película del realizador y guionista de títulos como El Gran Hotel Budapest o Isla de perros, quien también firma el libreto de The French Dispatch.

El rodaje, que tendrá una duración de cuatro meses, finalizará a comienzos de 2019, por lo que está previsto que el estreno del filme sea a finales del próximo año.