Albert Serra: "Es infantil y muy patético prohibir 'Tardes de soledad'. No daña, es una cosa artística"

El cineasta se declara taurino y en contra de prohibir las corridas de toros

SAN SEBASTIÁN, 23 Sep. (del enviado especial de Europa Press Francisco Serrano) -

El cineasta Albert Serra ha cargado contra PACMA y ha asegurado que pedir la retirada de 'Tardes de soledad', documental sobre la tauromaquia que participa en la sección oficial del Festival de San Sebastián, es "infantil, patético y una exageración ridícula" y ha defendido que un artista "puede hacer lo que quiera".

"Es absurdo el prohibir una película que nadie ha visto. Es infantil pensar en ello. Primero que no se tiene que retirar ninguna película, que es una cosa en la que solo puedes aprender cosas, no es dañino, es algo artístico. Lo veo una exageración tan ridícula", ha afirmado en una entrevista con Europa Press.

El realizador, que se ha reconocido como taurino, ha señalado que la polémica con PACMA no le interesa "mucho" porque es un tema "irrelevante, triste y muy patético", porque "la tauromaquia ya existe sin 'Tardes de soledad'. "Es algo irrelevante en el sentido de que no se prohíben obras de artistas. No tiene importancia. 'Tardes de soledad' no quita nada, la tauromaquia existe. Es ridículo y es una obra que está hecha con mucho prestigio", ha manifestado.

Asimismo, cree que la tauromaquia es arte y cultura y argumenta que "siempre ha sido así", pese a que reconoce que la visión de la gente cambia. "Creo que sí, tiene una trascendencia como tal y siempre ha sido así. La visión de la gente cambia y las épocas también. Esto es perfectamente lógico", confiesa.

Por otro lado, aclara que la película no está dirigida a los aficionados a la tauromaquia, sino a los "aficionados al cine". "Este es el gran tema. Mi objetivo es que venga gente que le guste el cine", ha subrayado.

NO CREE QUE SEA CENSURA

Preguntado por si la petición de PACMA es una forma de censura, Albert Serra prefiere centrarse en la parte "estética" de 'Tardes de soledad' e invita a verla y "hacer la experiencia de cine y no opinar sin verla". "No creo que sea eso (censura). Sí que es verdad que a veces hay esto, un incremento que venía últimamente de lo políticamente correcto, pero en mi caso creo que es porque es un tema controvertido de por sí. La película es una obra cerrada en sí misma y todo tiene su razón de ser desde un punto de vista plástico y estético", ha asegurado.

"Yo creo que cada vez es más necesaria hacer la experiencia de cine. Esto es otro tipo de experiencia a lo que hay", ha destacado. En este contexto, Serra ha defendido que su obra es una experiencia que "no existe ni existirá" y cree que "nadie la va a mejorar en el futuro". "El objetivo es que sea una experiencia estética para el espectador que no se pueda encontrar en ningún otro sitio", ha asegurado.

Serra también se ha mostrado en contra de la prohibición de las corridas de toro y detalla que 'Tardes de soledad' le ha permitido ver cosas que eran invisibles a los ojos. "El documental es un proceso de búsqueda con la cámara y que te enseñe cosas que tú no sabías o que son invisibles a los ojos", ha indicado.

"La película está hecha con inocencia y por eso puede reverberar hacia un poco de fantasía. No es un documental que está muy asentado en la realidad, sino que va flotando hacia otros caminos. Tiene algo de envolvente, de hipnótico incluso", ha explicado.

'Tardes de soledad' surge, según explica Serra, de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), y concretamente de una iniciativa del Máster de Documental, que le motivaron a buscar un tema para hacer una película tipo documental. "El único tema que tenía era la tauromaquia y si no lo hacía yo no lo iba a hacer nada", apunta para añadir que el documental tiene "un punto de fatalidad y eso lo hace vivo y honesto".

La cinta, de unas dos horas de duración, sigue al torero Andrés Roca Rey durante algunas corridas en varias de las plazas más importantes de España, como la de Madrid o Sevilla. Albert Serra destaca que el peruano que es un torero al que le gusta acercarse al toro mientras lo torea y ensalza su compromiso con esta disciplina.

CONEXIÓN CON LORCA

Durante el documental, se escucha cómo la pasión de la cuadrilla del torero le anima en sus faenas, algo que para Serra tiene mucha "verdad". "Con los micrófonos que les hemos puesto, se captan cosas que parece de poesía y que nunca se podría escuchar. Sus frases son algo que conecta con el mundo de Lorca", ha señalado.

El torero cuenta con escenas algo más íntimas, como los momentos previos a una corrida, los ánimos y celebración tras torear o cogidas por los toros. "La grandeza de Roca Rey fue que no hizo ninguna condición y creo que la gente puede descubrir muchas cosas bonitas y le quita banalidad a este debate. Lo vemos de cerca, lo vemos en la intimidad y vemos qué es esto y por qué y el grado de seriedad que existe", ha precisado.