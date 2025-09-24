Qin Xiaoyu retrata la violencia familiar en 'Her Heart Beats in its cage': "Se debe parar este problema"

El cineasta Qin Xiaoyu compite por la Concha de Oro con su nueva película sobre la historia de Zhao Xiaohong. - FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director chino Qin Xiaoyu ha presentado este miércoles en el Festival de San Sebastián su nueva película 'Her Heart Beats in its cage', una cinta que retrata la violencia familiar que sufrió en la realidad la protagonista Zhao Xiaohong.

"Quiero mandar un mensaje de atención a la sociedad de que hay mujeres que necesitan ayuda. Este problema no solo afecta a China sino que es universal. Espero que la película pueda ser un foco de atención para que paremos este problema entre todos", ha afirmado el realizador en rueda de prensa. La película compite en Sección Oficial.

Xiaoyu se ha dirigido especialmente a los hombres, a quienes ha invitado a ver la cinta para que sea un "espejo" donde puedan recapacitar y reflexionar sobre la violencia. El director acudió a una cárcel, con la idea de hacer un documental, y allí se encontró con Zhao Xiaohong, que ha decidido compartir su experiencia personal.

"La cárcel es un lugar lleno de contradicciones y de personajes con unas características muy fuertes. Estuve durante cuatro meses observando la vida en la cárcel y entrevistando a muchas presas", ha señalado Xiaoyu.

Por su parte, Xiaohong, que se ha emocionado en la rueda de prensa, ha destacado que para ella era muy importante compartir lo que ha experimentado en su tiempo en la prisión. "Justo cuando conocí al director, yo estaba terminando mi condena y quería compartir mucha de las cosas que tenía en mi corazón porque pensaba que nadie me iba a entender nunca. No sabía cómo iba a reaccionar la gente. Ha sido una oportunidad de oro", ha enfatizado la actriz debutante.

En este sentido, espera que su historia "ayude" a muchas personas que puedan estar en una situación similar. "Ahora viendo todo el interés que hay en la película, merece la pena por todo lo que he pasado y el esfuerzo", ha manifestado.

Por último, ha comentado que ha decidido ir a terapia, algo que es "extraño" en China, donde piensan que una persona que trata su salud mental es porque "tiene problemas mentales". "Me siento en un estado óptimo", ha indicado.