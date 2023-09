Alberto San Juan y Andrés Lima cuestionan la violencia en torno a la adolescencia en un thriller en Naves del Español

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alberto San Juan y Andrés Lima cuestionan la violencia en torno a la adolescencia en la obra 'Asesinato y adolescencia', un thriller contemporáneo con tintes de documental que, a través de las necesidades de una joven y un sospechoso de asesinato, ahonda en el "peligroso" tránsito hacia la madurez y los factores que provocan los comportamientos violentos.

"Es una obra sobre la violencia hacia la adolescencia, la violencia desde la adolescencia y la violencia de la adolescencia sobre sí misma", ha subrayado Lima, director de la obra, este martes, 26 de septiembre, en la presentación de la misma, que inaugura la temporada en Naves del Español.

La propuesta, con texto de San Juan y producida por Chekin Producciones y Teatro Español, nace de la "inquietud" sobre la violencia en relación con estos jóvenes y el papel de la sociedad en comportamientos como el del protagonista de la película 'M, el vampiro de Dusseldorf', de Fritz Lang, sobre un asesino de niños.

Así, la obra conjuga un análisis documental sobre la violencia y adolescencia a la vez que plantea un thriller de suspense de la mano de la joven conflictiva Lucía (Lucía Juárez) y el sospechoso de asesinato Luis (Jesús Barranco), quienes se encuentran en un momento vital marcado por la soledad. "Son dos personas en crisis y peligrosas para ellos mismos y otros", ha explicado Lima.

"No sabemos si el uno va a matar al otro o si van a poder convivir", ha indicado San Juan sobre la obra, que, expone también la necesidad de ambos por establecer vínculos personales y, a diferencia de la película que ha utilizado como referente, "pone el foco" en la adolescente" y no en el presunto asesino.

Asimismo, el autor ha destacado que la propuesta retrata a la sociedad. "¿Por qué el ser humano no ha logrado construir una sociedad donde convivir a partir del cuidado mutuo y en igualdad? ¿En qué medida una sociedad estructuralmente así genera comportamientos individuales que reflejan ese espíritu de pretender destruir al otro?", ha planteado.

"ANGUSTIA Y ANSIDEDAD"

Este montaje teatral es fruto de un proceso de investigación con talleres, estudios, consultas y ensayos en torno a la adolescencia y la violencia y la conflictiva relación de los adultos con ella. Lima y San Juan han charlado, entre otros, con adolescentes, incluidos miembros o exmiembros de bandas, y profesionales como abogados de personas acusadas de asesinato.

De las conversaciones con los jóvenes, que forman parte de la obra con un coro, San Juan ha resaltado el "duelo" que supone para ellos "dejar atrás la infancia", "el miedo ante el mundo que se abre en la adultez y la ilusión de la potencia de la vida". Todo ello se combina con la "sombras" que les cubren ante la "dificultad de acceder a los recursos básicos para la vida adulta", ha señalado.

Por su parte, Lima ha aludido a la falta de educación emocional de los jóvenes, la cual considera que es menor que la que tenían él o San Juan en su adolescencia. "Noto que la palabra que más sales es angustia y ansiedad. Es algo que desean pero que no pueden dar", ha advertido, para incidir en que el incremento de estos sentimientos es peligroso.

"Es importante la cantidad de angustia de los adolescentes en 2023. En muchos casos es la punta del iceberg del suicidio", ha alertado al respecto, para insistir en la violencia que cubra la sociedad actual y las relaciones del ser humano.

En este sentido, San Juan ha discrepado y ha indicado que no cree que los jóvenes tengan una mayor sensación de violencia que cuando él era joven, pero si ha subrayado que ahora es "más difícil" para estos tener "una idea de futuro", al tiempo que ha compartido su preocupación por la "angustia" que sobrevuela a estos menores.

LUCÍA Y LUIS

En 'Asesinato y violencia', Lucía Juárez da vida a una adolescente conflictivo, un papel al que ha dado vida partiendo de su propia personalidad, en la que destaca su "necesidad de rebelión y de cuestionar a la autoridad".

"La etapa adolescente para mí fue un enfrentamiento con lo que estaba establecido y el no entender por qué las cosas eran como eran. Creo que venía de no comprender por qué la manera de educarnos y tratarnos era de manera impositiva y no de otra", ha reflexionado.

Por su parte, Jesús Barranco, quien se mete en la piel del sospechoso de asesinato, ha tildado la obra como un "regalo" por su aspecto de documental que ofrece "una reflexión del mundo en el que vivimos" y por el montaje "brutal" que impulsa una "inmersión en la ficción".

"Se pone en común con los espectadores que somos una sociedad violenta", ha precisado sobre la obra, una propuesta en la que también son imprescindibles los vídeos derivados del proceso de investigación, a cargo de Miquel Ángel Raió; música a cargo de Nick Powell, el diseño de iluminación de Valentín Álvarez o el diseño espacio escénico y vestuario de Beatriz San Juan.

La obra, proyecto escénico del mismo equipo que ya llevó a cabo 'Prostitución', se podrá ver del 28 de septiembre al 5 de noviembre en la Sala Max Aub de Naves del Español.