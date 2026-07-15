Alemania devolverá a una familia judía un busto de Picasso expoliado por el nazismo

Archivo - Fotografía de Pablo Picasso de Roberto Otero. - ROBERTO OTERO ROBERTO OTERO, MUSEO PICASSO

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del estado federado alemán de Baviera devolverá a los herederos del marchante de arte judío Alfred Flechtheim el busto de bronce 'Fernande', realizado por Pablo Picasso en 1906, después de revisar el caso a la luz del nuevo marco de evaluación del Tribunal de Arbitraje sobre bienes expoliados por el nazismo, que ha permitido reconsiderar decisiones adoptadas con anterioridad, según ha informado el Ministerio de Ciencia y Arte alemán en un comunicado.

El ministro bávaro de Ciencia y Arte, Markus Blume, ha asegurado que el nuevo catálogo de criterios del tribunal "cree las bases jurídicas para la devolución" de la escultura a los herederos de Flechtheim.

"Con el inicio de este sistema de arbitraje ha comenzado una nueva era en la restitución del arte expoliado por el nazismo, que va mucho más allá de la vía judicial", ha afirmado Blume, quien ha destacado.

Según ha explicado el ministro, el nuevo sistema regula por primera vez cuestiones que hasta ahora carecían de una interpretación clara, entre ellas el tratamiento de la propiedad entregada como garantía de una deuda, un aspecto que ha resultado determinante en el caso de la obra de Picasso.

El Gobierno bávaro ha señalado que los herederos de Alfred Flechtheim solicitaron la restitución de la escultura en 2022, aunque la petición fue rechazada en 2024 de acuerdo con los criterios entonces vigentes y en consonancia con una recomendación de la comisión asesora sobre bienes culturales perdidos a causa de la persecución nazi.

Sin embargo, la entrada en vigor del nuevo marco de evaluación ha permitido reabrir el expediente y concluir que procede la restitución de la obra. "En el presente caso, cabe suponer que Alfred Flechtheim debe considerarse propietario de la escultura incluso después del 30 de enero de 1933", señala el Gobierno bávaro.

Las autoridades consideran probable que el marchante hubiera cedido la escultura a un banco como garantía, pero que, tras verse obligado a huir al exilio por la persecución nazi, ya no pudiera saldar la deuda ni recuperar la pieza, por lo que terminó perdiéndola.

Además, Blume ha subrayado que esta revisión permitirá a los museos bávaros y alemanes reexaminar otros casos complejos de expolio nazi sobre una base jurídica "más amplia y sólida".