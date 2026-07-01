Antonio López sobre la IA en el arte: "No creo que mejore lo que se ha hecho"

Archivo - Antonio López en la Puerta del Sol de Madrid - Europa Press/Contacto/David Canales - Archivo

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pintor Antonio López ha definido la Inteligencia Artificial (IA) como una herramienta que, pese a sus capacidades "increíbles" para reconstruir realidades o perspectivas, posee una superficie "brillante y novedosa" que puede resultar "tramposa" . Según el pintor, la IA es una "invención inmediata del hombre" y no un elemento ajeno, pero advierte que el ser humano suele utilizar este tipo de recursos para "no enfrentarse a realidades profundas que prefiere ignorar".

"No creo que mejore lo que se ha hecho, serán cosas muy singulares", ha esgrimido durante una conferencia enmarcada en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial. Y, aunque ha asegurado que la capacidad técnica actual es "fantástica", advierte de que el peligro reside en quedarse en el atractivo visual de la máquina.

El artista ha asegurado que la emoción es el motor indispensable de toda disciplina artística. "Si no hay una emoción, nada más que como ejercicio de habilidad, no vale mucho; vale como un acto de habilidad para alimentar la vanidad", ha indicado. En este sentido, ha reivindicado la capacidad del arte español para observar la realidad y dotarla de una carga emocional superior a otras tradiciones.

También ha reflexionado sobre la supervivencia del arte frente a las modas de consumo rápido de las nuevas generaciones, asegurando que mientras el hombre exista, el arte, que contiene sus "demonios, ángeles, silencios y tiempos", no se acabará.

Por otro lado, ha recordado las claves y los detalles de su obra 'La familia de Juan Carlos I', un proyecto que ha definido como un "laboratorio" de experimentación constante.

En este sentido, ha recordado que el retrato de los monarcas no fue un encargo directo de la Familia Real, sino de Patrimonio Nacional. Aunque reconoce que por formación prefiere la libertad al encargo, aceptó la propuesta atraído por el "reto temático inédito" en su carrera de representar a una familia completa.

Según ha señalado, el proceso de ejecución fue dilatado y complejo, marcado por una búsqueda incesante de la unidad formal. "Lo moví, lo cambié, me paraba, dudaba y seguía", ha explicado el artista al describir ese trabajo de "laboratorio". Asimismo, ha destacado la actitud de los miembros de la Familia Real durante las sesiones, calificándolos como "muy obedientes" en todas sus indicaciones y resaltando que "se portaron muy bien" con él.