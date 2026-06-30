El Archivo Histórico de Movimientos Sociales tendrá su sede en la antigua Cárcel de Mujeres de Alcalá de Henares

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (2d), llega a la celebración del acto de presentación de los nuevos fondos documentales institucionales, a 30 de junio de 2026, en Alcalá de Henares (Madrid, España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este martes que el Archivo Histórico de los Movimientos Sociales (AHMS) tendrá su sede en la antigua Cárcel de Mujeres de Alcalá de Henares.

Tras firmar un acuerdo con el rector de la Universidad de Alcalá, Carmelo García, el edificio, que actualmente es titularidad de la universidad, volverá a ser propiedad del Estado.

La antigua Cárcel de Mujeres, también conocida como La Galera o el colegio de San Cirilo, dispone de más de 8.000 metros cuadrados construidos, y se sitúa contigua al Archivo General de la Administración (AGA), entre las calles Santo Tomás, Carmen Descalzo y Luis Gómez el Estudiante.

Durante una visita al inmueble, Urtasun, ha indicado que "durante décadas", este fue un espacio de "encierro, de castigo y de dolor" y ha añadido que "hay una fuerza simbólica muy potente en transformar un lugar de reclusión en un lugar abierto a la ciudadanía".

"Ahora queremos convertirlo en un espacio de memoria, de conocimiento y de democracia. Donde hubo silencio, queremos que haya memoria; donde hubo encierro, queremos que haya investigación, acceso público y cultura democrática", ha añadido según un comunicado.

Por su parte, García, ha destacado que es una "noticia extraordinariamente positiva para Universidad de Alcalá, así como para la ciudad y para "la sociedad española en su conjunto".

Además, ha añadido que el acuerdo es también "importante" desde el punto de vista patrimonial y arquitectónico, ya que supone dar "un paso decisivo para que La Galera vuelva a tener vida, actividad y una función pública plenamente acorde con su relevancia histórica".

La colección del AHMS no ha dejado de crecer desde su creación en 2021 y este martes se ha anunciado que el archivo histórico de la confederación Ecologistas en Acción, reunido y custodiado durante 50 años por esta entidad, ha entrado a formar parte de sus fondos.

Una vez es Estado haya recuperado la propiedad del edificio de manera efectiva, será reformado por parte de Cultura para adaptarlo a las necesidades y usos propios de un archivo, avisan.

La antigua Cárcel de Mujeres tiene su origen a finales del siglo XVI en un colegio construido extramuros de la ciudad de Alcalá de Henares, que en el XIX fue demolido para levantarse en su lugar un edificio utilizado como cárcel desde 1852.

De hecho, ésta era la única cárcel para mujeres existente en esos momentos en España y funcionó como prisión de forma intermitente durante cerca de un siglo, hasta 1978.