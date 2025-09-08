El artista Eugenio Merino pone a jugar al fútbol ante la ONU a judíos y palestinos con la 'cabeza' de Netanyahu

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El polémico artista español Eugenio Merino ha diseñado un balón de fútbol con la cabeza de Netanyahu --como ya hiciera con Trump, Bolsonaro o Franco-- en una acción artística que ha reunido a activistas judíos y palestinos, con el objetivo de llamar la atención de la comunidad internacional sobre "el genocidio que se está perpetrando actualmente en Gaza".

Así lo ha explicado en Instagram el artista Eugenio Merino, encargado de realizar la réplica hiperrealista de la cabeza del líder de Israel. El partido ha tenido lugar frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (Nueva York) --justo antes de la 80 sesión de la Asamblea General--.

La acción se ha llevado a cabo junto a INDECLINE, un grupo que se denomina en su web como un colectivo de arte activista, que colabora en estas creaciones en el proyecto 'Freedom Kick'. INDECLINE ha lamentado en Instagram que Gaza haya pasado de ser una nación "a un campo de refugiados, a una prisión privatizada y, al parecer, ahora a un campo de exterminio". El colectivo. "Netanyahu cree que esto es un juego", denuncia el colectivo y sugiere que tiene razón "en el sentido de que está ganando".

"De alguna forma sigue ganando elecciones, aunque requiera un poco de manipulación. Un poco de intriga. Un poco de masajeo de las reglas, mientras nuestro propio tirano de pacotilla delira sobre reconstruir otra Riviera sobre las cenizas de Gaza. Creemos que ya es hora de sacar la tarjeta roja", asegura INDECLINE.