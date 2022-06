'Bestiario del Antropoceno' o 'Romances de la Rata Sabia', entre los Libros Mejor Editados del 2021

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura y Deporte ha concedido los Premios a los Libros Mejor Editados durante el año 2021, entre los que se incluyen libros de arte como 'Bestiario del Antropoceno' o libros infantiles como el de 'Romances de la Rata Sabia', de Paloma Díaz-Mas.

Este premio tiene como objeto reconocer y estimular la labor de las editoriales en la edición de libros y obras. Los premios no tienen dotación económica, si bien los libros galardonados serán expuestos posteriormente en las ferias internacionales del libro LIBER, Fráncfort y Leipzig.

En estas dos últimas ferias, de centenaria tradición bibliófila, se exhibe la exposición Best Book Design From All Over the World (Libros Mejor Editados en el Mundo), concurso internacional cuya primera edición comenzó en la ciudad de Leipzig en el año 1963 y para el que cada país envía los libros que ganan cada año su concurso nacional. Tras la exposición de los libros en ambas ferias alemanas, las obras quedarán como donación en el German Book and Type Museum de Leipzig.

En la categoría de libros de arte, el primer premio ha ido para 'Bestiario del Antropoceno', de Nicolas Nova & DISNOVATION.ORG, con ilustraciones y diseño gráfico de Maria Roszkowska. El libro ha sido editado por Ediciones Menguantes.

En cuanto a libros de bibliofilia, el primer premio ha recaído en 'Impresos Comuneros. Propaganda y legitimación política al fragor de las prensas', de Mercedes Fernández Valladares y Alexandra Merle; incluye la reproducción facsímil de 8 documentos fechados entre 1520 y 1522. Editado por Ediciones Universidad de Salamanca y la Fundación Castilla y León.

En los libros facsímiles, el primer premio ha recaído para 'La tía Tula cumple 100 años (1921-2021)', de Miguel de Unamuno; acompañado de un prólogo a cargo de Luis García Jambrina (26 páginas), que incluye la reproducción de un fragmento del manuscrito original del autor. Editado por Ediciones Universidad de Salamanca.

En la categoría de libros infantiles y juveniles, el primer premio ha recaído en 'Romances de la Rata Sabia', de Paloma Díaz-Mas, con ilustraciones de Concha Pasamar. Editado por Bookolia.

Para las obras generales y de divulgación, el primer premio ha recaído en 'Brassens', de Georges Brassens, con ilustraciones de Emilio Urberuaga; traducción de María Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego y edición bilingüe de Nórdica Libros.