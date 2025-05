Bull-Hansen trae a España el primer libro de la saga 'Vikingos': "Ellos también vivieron un proceso de globalización"

Esta primera novela acumula más de 500.000 ejemplares vendidos y el autor trabaja ya en el séptimo volumen de la saga

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El autor noruego Bjorn Andreas Bull-Hansen ha presentado este miércoles en Madrid la primera entrega de la saga 'Vikingos', que lleva por título el mismo nombre, y que se publica por primera vez en España de la mano de la editorial Espasa.

Durante la presentación, el autor ha explicado que existe un paralelismo entre la época vikinga de sus novelas y la época actual pues, a su juicio, ellos "también vivían un proceso de globalización". "Esto es lo que está pasando ahora desde hace un tiempo en nuestra época actual, sea bueno o sea malo, aunque es algo que no es bueno", ha lamentado.

Esta primera novela, que acumula más de 500.000 ejemplares vendidos, se comenzó a escribir en 2017. Actualmente, el autor trabaja en el séptimo volumen de la saga.

'Vikingos. Una saga de los mercenarios del norte' está ambientada en año 993 y se desarrolla en Noruega, donde el joven Torstein Tormodson presencia el asesinato de su padre a manos de guerreros extranjeros. Tras ser capturado como esclavo, logra escapar y es acogido por los legendarios 'jomsvikingos', una hermandad de mercenarios regida por un código de honor férreo. Allí forjará su destino y se convertirá en el más temido de los guerreros, librando batallas al servicio de distintos reyes, guiado por la venganza y la esperanza de reencontrarse con su familia.

Como ha puntualizado Bull-Hansen, 'Vikingos' es "mucho más que una novela histórica" pues recrea un tiempo remoto basado en una realidad histórica. En este sentido, el autor ha compartido su proceso de documentación, en el que además de revisión bibliográfica, ha experimentado de primera mano cómo vivían sus personajes.

"Me puse las botas de la época y descubrí que resbalaban en la nieve. Entonces comprendí que probablemente luchaban descalzos. Eso no lo sabría sin probarlo yo mismo", ha explicado el escritor, que ha bromeado con que "había días" que casi no podía distinguir dónde terminaba el personaje de Torstein y empezaba él.

"DESMITIFICAR SERIES" Y MITOS

En la presentación, el autor también ha mostrado réplicas de objetos como un espada, un broche para la capa o los utensilios que se usaban para hacer fuego con el fin de mostrar cómo eran realmente. "Lo que realmente pretendo es desmitificar lo que se dice en las series de televisión, debido a que muchas veces no son correctas", ha lamentado.

Respecto a los 'jomsvikingos', eje central de la historia, Bull-Hansen, ha explicado que " eran una hermandad de guerreros con un código de honor muy estricto. No dependían de un rey, eran mercenarios con intereses propios". Su protagonista, Torstein, se convierte en uno de ellos tras una iniciación dura y ambigua, como todo lo que rodea a una época poco documentada.

Al respecto, el autor ha explicado de que "hay estudios que confirman que los primeros en llegar a América fueron los nórdicos a través de Groenlandia y que desde ahí llegarona Terranova (Canadá), incluso con sus barcos de mercancía, llamados 'Knarr' trajeron animales, árboles y piedras de hierro".

A su vez, ha subrayado que ha "tenido que imaginar bastantes cosas porque hay muchas que se saben y otras no". Por todo ello, con esta novela, ha asegurado que busca sumergir al lector a la Edad Vikinga. "Quiero que la veas, la huelas y la sientas", ha aseverado.

Otro elemento crucial de la novela es el mar, "debido a que los 'jomsvikings' preferían luchar desde sus barcos, no les gustaba mucho pisar tierra para luchar". "Tenían barcos buenos, eran superiores a los demás", ha indicado, mientras que sobre el papel de las mujeres en la novela, ha señalado que "en la realidad histórica apenas hay pruebas de guerreras vikingas". "Solo conocemos dos casos. En una sociedad que valoraba la continuidad, los hombres eran prescindibles, pero las mujeres no", ha argumentado.

Fuera de las páginas, Bjorn Andreas Bull-Hansen también tiene un canal de YouTube que supera los 700.000 suscriptores y acumula millones de visualizaciones, con contenidos sobre la vida vikinga, historia nórdica, reconstrucción y filosofía de la época.