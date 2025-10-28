CaixaForum Madrid se convierte en la casa de Matisse con la exposición 'El legado de una nueva pintura'

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum Madrid ha presentado este martes la exposición 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura', una muestra que homenajea a Henri Matisse (1869-1954), con obras de todas las épocas en diálogo con grandes figuras del arte del siglo XX y con una selección de artistas contemporáneos que le rinden homenaje.

Fruto de la colaboración entre el Centre Pompidou y la Fundación 'la Caixa', la muestra incluye 46 obras de Matisse y 49 de otros artistas en un juego de referencias cruzadas que ilumina un siglo de creación y vanguardia. Además, la exposición contará con un ciclo de actividades para expandir la experiencia de los visitantes.

El título de la exposición pone el acento la hospitalidad y la complicidad de Matisse, ya que su obra se convirtió en la casa del arte moderno, frecuentada por artistas de distintas generaciones y tendencias.

Así, 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura' presenta obras de Pierre Bonnard, Georges Braque, Daniel Buren, Robert Delaunay, André Derain, Ernst Ludwig Kirchner, Frantisek Kupka, Mijaíl F. Lariónov, Le Corbusier, Jacques Lipchitz, Albert Marquet, Barnett Newman, Emil Nolde, Picasso, Kees van Dongen y Maurice de Vlaminck, entre otros.

Una de las curiosidades que propone la muestra es la introducción de la mirada femenina a través de la obra de Sonia Delaunay, Françoise Gilot, Natalia Goncharova, Baya [Fatma Haddad],Anna-Eva Bergman y Zoulikha Bouabdellah, que introducen una reflexión sobre el arte decorativo, los límites de la pintura y el lugar de lo femenino.

La exposición cuenta con un espacio de mediación que invita a los visitantes a adentrarse en el ambiente de los talleres de los artistas. En sus últimos años, Matisse trabajó con recortes de papeles pintados por él mismo diseminados por las paredes de su estudio, muchas veces como paso previo a obras murales.

La muestra se podrá visitar en CaixaForum Madrid del 28 octubre de 2025 al 22 de febrero de 2026. A partir del 26 de marzo y hasta el 16 de agosto de 2026 permanecerá en CaixaForum Barcelona.