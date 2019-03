Carme Portacelli dirige a Blanca Portillo en 'Mrs. Dalloway': "Virginia Woolf era una feminista absoluta"

Publicado 21/03/2019 16:46:44 CET

Blanca Portillo protagoniza 'Mrs. Dalloway', la adaptación al teatro de la obra homónima de Virginia Woolf, en la que el espectador asistirá a un recorrido de 24 horas en la vida de Clarissa Dalloway, en el que tienen cabida tanto sus encuentros como su memoria de tiempos pasados, según ha explicado este jueves su directora, Carme Portaceli, durante la presentación ante la prensa.

"Virginia Woolf era una feminista absoluta", ha afirmado Portaceli, directora del Teatro Español, quien aunque mantiene la "fidelidad" a los personajes en esta obra, traslada a la actualidad este relato, publicado en 1925, ya que, según ha destacado, su autora es "profundamente contemporánea y moderna".

En palabras de Portaceli, "aunque hay mucho camino por recorrer", las mujeres han "caminado muchísimo, sobre todo en Occidente". Sin embargo, "a pesar de todo" cree que aún se mantiene la "esencia" de poder "romper con los moldes", tal y como recoge esta obra, una versión de Portaceli junto a Michael de Cock y Anna Maria Ricart.

Mrs. Dalloway, que da título a esta obra, "ha perdido su apellido" y se ha movido por "valores que no tienen sentido" para ella, pero "tiene una libertad interior" que, según ha destacado Portaceli, es algo que "las mujeres han desarrollado".

Por su parte, Blanca Portillo ha explicado que esta obra muestra como "para romper los esquemas sociales se necesita antes romper un esquema interior, ser libre dentro y romper las propias barreras". Su personaje "no tiene profesión" y se ha convertido en "mujer y madre", pero "no se ha sometido al machismo", sino que "reivindica su libertad y su espacio interior".

"No creo que hayan cambiado tanto las cosas", ha señalado Portillo respecto a la conexión que esta obra guarda con la actualidad, ya que considera que en muchos casos, las estudiantes no dejan de pensar en "matrimonio e hijos". "No se trata de hacer grandes manifestaciones feministas, sino ir desde dentro", ha dicho.

Portillo se ha referido a Woolf como la "reina del subtexto" y ha resaltado que su personaje es consciente de que "hay que adornar" la "mazmorra" en la que vive y de que, a pesar de tener "obligaciones" como esposa y anfitriona, "tiene la base para construir una libertad hacia fuera".

Portillo ha hecho referencia también a las implicaciones personales que ha supuesto entrar en este personaje de Woolf, que se encuentra, como ella, en un periodo de "madurez" y que le enseña a "convivir con el paso del tiempo de manera sana", porque "no añora la juventud, a pesar de que mantiene vivas sus experiencias".

MANOLO SOLO ENTRA EN ESCENA

Esta obra, que acogerá el Teatro Español entre el 28 de marzo y el 5 de mayo, cuenta también en su reparto con Manolo Solo, quien ha admitido este jueves ante la prensa que le daba "respeto" el salto al teatro después de su trabajo en varias películas durante los últimos años. "Estoy acostumbrado a un realismo igual un poco cerril. Esto ha exigido una apertura de mente", ha señalado.

"El placer que reside en el teatro es intentar mejorar cada día. En el cine haces tu secuencia y ya no la tocas más, pero aquí puedes seguir creciendo", ha dicho Solo, al que se suman también en el reparto Inma Cuevas, Gabriela Flores, Jimmy Castro, Anna Moliner, Zaira Montes y Jordi Collet.