'La casa de Bernarda Alba' de Lorca o 'La madre de Frankenstein' de Almudena Grandes, obras del CDN para temporada 23-24

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Dramático Nacional (CDN) acogerá para la próxima temporada 2023-2024 obras como 'La casa de Bernarda Alba' de Lorca, bajo la dirección de Alfredo Sanzol, o 'La madre de Frankenstein' de la novela de Almudena Grandes, que completan una programación integrada por 22 espectáculos, entre ellos siete producciones propias y doce coproducciones, de los cuales 14 son estrenos absolutos.

La nueva temporada se ha estrenado este martes bajo el lema 'Posturas ante la realidad' en el Teatro María Guerrero (Madrid), donde han intervenido el director del CDN, Alfredo Sanzol, y el director general del INAEM, Joan Francesc Marco, quien ha destacado de la nueva programación "el compromiso con la inclusión y la igualdad", que se completa con el ciclo de teatro familiar Titerescena, además de con la diversa oferta de actividades sociales y educativas para públicos y profesionales reunida bajo el paraguas de Acción Dramática.

Entre los montajes que compondrán el cartel de los dos teatros del CDN -el Teatro María Guerrero y el Teatro Valle-Inclán-, figuran siete producciones propias: 'Play!', el montaje resultante de la tercera edición del programa educativo con niños que dirigirá María Goiricelaya y que pondrá el acento sobre la repercusión que están teniendo las pantallas en la falta de atención a la infancia; 'Misericordia', un nuevo trabajo de Denise Despeyroux que hablará sobre su propio exilio; 'Así hablábamos', una propuesta en torno al universo de Carmen Martín Gaite a cargo de La tristura; 'La casa de Bernarda Alba' de Lorca, bajo la dirección de Alfredo Sanzol; 'El teatro de las locas', donde Lola Blasco denuncia la feminización de la locura a lo largo de la historia.

Así como la re-exhibición de 'Breve historia del ferrocarril español', que hace una revisión de la historia del capitalismo en España y su vínculo con la cultura de la corrupción, escrita dentro del programa de Residencias Dramáticas por Joan Yago y dirigida por Beatriz Jaén; y 'Los gatos mueren como las personas', donde Dan Jemmett se inspira en una obra de Heiner Müller y una película de Fassbinder para crear un texto que versará en torno al aburrimiento y al deseo.

Asimismo, bajo el formato de coproducción, el CDN acogerá un total de 12 títulos, entre los que destacan, 'Depois do silêncio', con la que Christiane Jatahy cierra su 'Trilogía de los horrores' con una exploración de las interconexiones entre el racismo y el capitalismo en su Brasil natal; 'La madre de Frankenstein', la novela de Almudena Grandes que pondrá en escena Carme Portaceli con adaptación de Anna Maria Ricart; o 'Ricardo III', un Shakespeare bajo la mirada inclusiva del portugués Marco Paiva, o 'The Garden of Delights', una utopía llevada a escena de inspiración plástica en el famoso tríptico El jardín de las delicias de El Bosco.

La programación se completa con tres espectáculos de compañías invitadas: 'Sans tambour', una coproducción europea con fuerte componente musical del francés Samuel Achache; 'Hedda Gabler', una adaptación libre del clásico contemporáneo a cargo de Àlex Rigola; y 'Everywoman', de Ursina Lardi y Milo Rau.

Además, nueve propuestas procedentes de compañías nacionales e internacionales compondrán el cartel de una nueva edición del ciclo de teatro de títeres y objetos Titerescena, que se desarrolla a lo largo de toda la temporada en colaboración con el Centro Internacional del Títere de Tolosa (Topic).

ACTIVIDADES SOCIALES

De forma transversal a la nueva programación, la Temporada 23-24 se complementa con una oferta diversa y multidisciplinar de actividades sociales y educativas para públicos y profesionales de las artes escénicas.

Así, la próxima temporada se celebrarán nuevas ediciones de Nuevos Dramáticos, Residencias Dramáticas, el Club de lectura o el Taller de iniciación a la escritura teatral, así como nuevos ciclos de + Dramas, Cinedrama o las Cartas Blancas.

También se consolidan iniciativas como el Dramático Weekend Pro -un encuentro internacional para profesionales de la gestión cultural- o los talleres de conciliación -para que los adultos al cuidado de menores puedan asistir al teatro mientras estos realizan actividades vinculadas a la escena en la sala anexa-.

Igualmente, el CDN ahondará en su trabajo con la comunidad, a través de iniciativas que abren el teatro a la calle o que acercan la vida de las ciudades al teatro, como es Open Almendrales, una jornada de puertas abiertas en nuestra emblemática sala de ensayos de Usera, los Dramawalker (ficciones sonoras a partir de testimonios reales de los habitantes de los barrios), o las colaboraciones con colectivos y asociaciones de carácter social.