Casi 40 humoristas gráficos hispanoamericanos homenajean a Forges y visibilizan enfermedades "olvidadas"

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 40 humoristas gráficos hispanoamericanos han hecho homenaje a Forges en una iniciativa en la que han dibujado una viñeta original sobre estas patologías en un Post-it para visibilizar las enfermedades "olvidadas".

Las obras, con las que se pretende apoyar el programa de investigación del Instituto de Salud Global de Barcelona, se recogen en el libro 'Humor gráfico contra el olvido' con prólogo de Leonardo Padura y epílogo del Gran Wyoming.

"Más de 1.500 millones de personas en el mundo necesitan tratamiento o prevención frente a las llamadas enfermedades olvidadas, también conocidas como enfermedades tropicales desatendidas, según la Organización Mundial de la Salud. Entre ellas se encuentran la enfermedad de Chagas, el noma, o el dengue, patologías que afectan sobre todo a comunidades en situación de pobreza y que, pese a su enorme impacto, permanecen prácticamente invisibles para la atención pública", explica el grupo Planeta, que ha organizado la iniciativa.

Para combatir este "olvido" nace 'Note-olvides', un proyecto cultural y solidario impulsado por ISGlobal, centro impulsado por la Fundación la Caixa, con la colaboración de Post-it y la Fundación 3M.