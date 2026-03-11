La Compañía Nacional de Danza estrena mañana 'ROM' en los Teatros del Canal con obras de Forsythe e Inger

El programa doble ROM, Range Of Motion se presenta el 12 de marzo a las 20:00h. Dentro de la temporada de danza de los Teatros del Canal. - COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

La Compañía Nacional de Danza (CND), bajo la dirección artística de Muriel Romero, regresa este jueves 12 de marzo a la Sala Roja de los Teatros del Canal con el estreno de 'ROM' (Range of Motion), un programa que incorpora al repertorio de la formación dos nuevas obras firmadas por dos figuras fundamentales de la danza contemporánea: el estadounidense William Forsythe y el sueco Johan Inger.

El programa se abrirá con 'The Second Detail', una de las creaciones más reconocidas de Forsythe, estrenada en 1991 y presente desde entonces en numerosos repertorios internacionales. Sobre la música electrónica de Thom Willems, la pieza despliega un lenguaje técnico y físico de gran intensidad que celebra el movimiento en su estado más puro.

Tras una pausa, la CND interpretará 'Become', coreografía de Johan Inger estrenada en 2024 por Take Off Dance en el Festival de Itálica. En esta obra, el escenario se convierte en un espacio de transformación que celebra la capacidad de reinventarse, con la unión y el esfuerzo como motores de la creación artística.

Para la preparación de 'ROM', Muriel Romero ha contado con la colaboración de Stefanie Arndt y Amy Raymond, stagers de la pieza de Forsythe, así como de Johan Inger y su asistente coreográfica, Carolina Armenta.

El título del programa, Range of Motion, alude a la memoria de los diferentes rangos del movimiento en el cuerpo, un concepto que define la esencia de la CND como espacio de encuentro entre lenguajes coreográficos diversos que convergen en la Europa contemporánea.