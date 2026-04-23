La Compañía Nacional de Danza inaugura el Festival Escena Móstoles con un homenaje a Marius Petipa

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MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Compañía Nacional de Danza (CND) inaugura este jueves el Festival Escena Móstoles con el programa Petipa, con el que pretende rendir homenaje a Marius Petipa (1818-1910), considerado el padre del ballet clásico.

La CND pasará, además, a formar parte de 'El Bosque de las Artes' en el Teatro del Bosque de Móstoles, inaugurando una butaca con su nombre (f11, asiento 7). Esta acción busca promover el valor emblemático de la ciudad y su programación cultural, reconocimiento la trayectoria de artistas y compañías que pisan el escenario mostoleño.

Nacido en Marsella en 1818, Petipa es, tal vez, el coreógrafo más importante de la historia de la danza. A este bailarín y coreógrafo francés instalado en la Rusia imperial se le deben títulos fundamentales para la danza como El lago de los cisnes, La bella durmiente, El cascanueces, Don Quijote, Paquita, Raymonda o La bayadera. Estas coreografías moldearon el canon del ballet ruso en siglo XIX, convirtiendo a Petipa en la máxima autoridad en este arte.

La Compañía Nacional de Danza ha acogido piezas de Petipa desde sus inicios y a lo largo de su historia. Diferentes direcciones artísticas optaron por representar Raymonda; así lo hizo Maya Plisetskaya en 1987, José Carlos Martínez en 2013 y de nuevo, hoy, en 2025, Muriel Romero.

La Compañía Nacional de Danza ha elegido dos títulos del coreógrafo 'Paquita Grand pas Classique' y 'Raymonda Divertimento'. Paquita cuenta con la coreografía de Marius Petipa. Joseph Mazilier bajo la puesta en escena de 1988 de Azari Plisetski y Valentina Savina. Además, cuenta con la música de Édouard Deldevez y Ludwig Minkus, más las músicas añadidas de Adolphe Adam, Cesare Pugni, Yuli Gerber y Alexei Papkov.

Para Raymonda la coreografía está dirigida por José Carlos Martínez, director artístico de la Compañía Nacional de Danza de septiembre de 2011 a septiembre de 2019, inspirándose en las versiones de Marius Petipa y Rudolph Nureyev. La música está a cargo de Alexander Glazunov.