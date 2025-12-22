El concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín podrá verse en España desde las salas de cine

El concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín - STEPHAN RABOLD

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tradicional concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín podrá verse en España desde 50 salas de cine de más de 30 localidades en directo y vía satélite.

Así, sobre las 17.30 horas del 31 de diciembre podrá escucharse a la orquesta bajo la dirección de Kirill Petrenko, con la participación del tenor francés Benjamin Bernheim.

El concierto, de 120 minutos, combina romanticismo, lirismo y modernidad con obras de Chaikovski; piezas que evocan la elegancia y la pasión de la ópera francesa de Gounod; extractos de Bizet que transportan al corazón de sus narrativas musicales; melodías líricas y emotivas de Massenet; composiciones de Chabrier, y por último, clásicos de Gershwin, que aportará el dinamismo americano.

En Andalucía podrá verse en cines de Cádiz, Málaga, Sevilla, Córdoba y Jaén; en Aragón habrá un cine en Zaragoza y en Asturias y Cantabria en Oviedo y Santander, respectivamente.

En Cataluña podrá escucharse en Barcelona, Lleida y Tarragona; en Castilla y León habrá un cine en Valladolid; en Valencia y Castellón también podrá verse; en Galicia hay cines en A Coruña, Lugo y Pontevedra que lo proyectarán y habrá otro en Palma de Mallorca. Finalmente, en Madrid hay tres cines y en País Vasco dos.