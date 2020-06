Varias entidades culturales firman un manifiesto en apoyo de los trabajadores del cine y el teatro

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC), la Fundació AISGE, la Acadèmia del Cinema Català y la Academia de la Artes y las Ciencias Cinematográficas, con la colaboración de Fundació Teatre Lliure y Banc dels aliments, se han sumado al manifiesto #AAA (ActúaAyudaAlimenta), asociación que quiere conocer y paliar las necesidades alimentarias de los profesionales del cine y el teatro en situación de vulnerabilidad por la COVID-19.

Tal y como señala el manifiesto, aunque la cultura ha sido "un pilar básico en la vida confinada de los ciudadanos", muchas personas que trabajan por y para ella están "inmersas, como todos, en esta crisis sanitaria y económica, y muchas, se encuentran en una situación crítica, con cero ingresos y familias a las que mantener".

A día de hoy estamos viviendo sucesivos cambios en la desescalada, pero para que la normalidad llegue todavía queda un tiempo indefinido, siendo el mundo del espectáculo el vagón de cola en la entrada de la actividad post-Covid. Según indica, muchos trabajadores de la cultura han sufrido ERTES que aún no han cobrado, no tienen ayudas o han terminando su prestación, ya no cuentan con ninguna entrada económica, y no saben "cuándo reanudarán su actividad y volverán sus ingresos", e incluso se encuentran en "una situación crítica donde empieza a escasear la comida, la forma de pagar alquileres y servicios básicos".

"Es el momento de hacer frente a esta situación que esperamos sea temporal, y ayudar a nuestros compañeros", añade el manifiesto de ActúaAyudaAimenta, que tiene el objetivo de "conocer las necesidades de las persones del sector". "Las necesidades que se cubrirán serán principalmente alimentarias y, en segunda instancia, el objetivo será obtener ayudas para hacer frente a pagos de alquiler y servicios mínimos", apunta.

En el caso de los alimentos, las ayudas se harán semanalmente para poder prever el volumen de necesidades con suficiente tiempo de antelación, y el anonimato de las personas afectadas será "vital" para el buen funcionamiento de la ayuda. Por ello, a través de las asociaciones e instituciones que se adhieren a este manifiesto, se facilitará la información para que estas personas se pongan en contacto personal vía email con ActúaAyudaAlimenta y, presentando una información básica, puedan acceder a la ayuda.