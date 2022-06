CSIF ve "algo político" en que 'La Galería' pueda ser el nombre coloquial de la futura Galería de las Colecciones Reales

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha criticado que el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, considere que la ciudadanía terminará llamando 'La Galería' a la Galería de las Colecciones Reales, el nuevo nombre del Museo de las Colecciones Reales, que se inaugurará en verano de 2023.

"Estoy seguro de que quitar el 'Reales' es algo político. Me ha llamado mucho la atención, querían incluir el tema de República de alguna manera", ha señalado en declaraciones a Europa Press Carlos Zarco, miembro del Comité de Empresa de CSIF dentro de Patrimonio Nacional, en referencia a las palabras de Bolaños, quien considera que los ciudadanos "llamarán al museo 'La Galería' igual que dicen 'El Prado' o 'El Thyssen'".

Para el portavoz de CSIF, tienen que "meter ese concepto" ya que los bienes "son todos comprados normalmente por la Corona en algún momento". "¿Cómo metes a La República si durante La República no han adquirido bienes suficientes como para crear una sala?", se ha preguntado.

En este punto, ha explicado que, en su origen cuando lo creó Fernando VII, el Museo del Prado "se llamaba Museo de Colecciones Reales". "Alrededor de 1.500 obras de distintos centros reales fueron a parar al Museo del Prado, que era la Colección Real. Nos da miedo que se quiera crear algo diferente, un poco más desvinculado de Patrimonio Nacional", ha advertido.

En referencia a la inauguración de la Galería de las Colecciones Reales, en el verano de 2023, Zarco ha alertado de que "es prontísimo" porque a falta de un año para la apertura "no han tenido en cuenta al personal" que trabajará en el museo. "Les interesaría abrirlo ahora, es una inauguración importante, más grande que el Palacio Real o que El Escorial", ha criticado.

En este sentido, ha incidido en que es "muy llamativo" que se vaya a inaugurar un museo "sin haber pensado en la plantilla". Así, ha cuestionado si van a tener personal público en un año o van a tener personal privado, ya que "no hay convocatoria pública de plazas" para un edificio de 40.000 m2: "Eso es muy llamativo. Tenemos muy poquito personal como para destinarlo a otros sitios. Nos preocupa ese problema de personal y no está prevista la convocatoria de plazas para este lugar".

El portavoz de CSIF ha explicado que cuando se crea un museo nuevo "tienes que crear una infraestructura específica, una serie de cargos, conservadores... etc". "Si eso lo integras en un sitio que se va a llamar 'Galerías' y lo integras dentro del Palacio Real de Madrid no estás creando nada nuevo, estás creando algo que va a mostrar parte de lo que hay. Creo que quieren crear un museo nuevo pero me queda esa duda, ya que quitarle el nombre de museo me llama un poco la atención", ha subrayado.

"¿Quiénes van a ser los conservadores? ¿Los de Patrimonio Nacional? Normalmente cada sitio tiene conservadores propios", ha apostillado el delegado de CSIF dentro de Patrimonio Nacional.

En este contexto, Zarco ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista presentó en marzo de 2016 una proposición no de ley para que el plan museológico del entonces denominado Museo de las Colecciones Reales ofreciera garantías a los municipios que albergan los fondos histórico-artísticos de Patrimonio Nacional y que no supusiera "un perjuicio para los intereses de sus ciudadanos". Concretamente, la iniciativa socialista instaba a "no llenar de contenidos un museo a base de vaciar de contenidos los Reales Sitios".

INAUGURACIÓN DE LA GALERÍA DE LAS COLECCIONES REALES

La Galería de las Colecciones Reales se inaugurará en el verano de 2023 al inicio de la Presidencia española de la Unión Europea con el objetivo de "hacerlo coincidir para proyectar este museo a nivel internacional".

Así lo ha manifestado el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en la rueda de prensa celebrada tras la reunión extraordinaria del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional celebrada este viernes 17 de junio.

Este proyecto se inició hace 25 años, cuando, en palabras de Bolaños, "se tomó la decisión" de albergar un Museo de Colecciones Reales. "Estamos en los pasos finales para la culminación de un gran proyecto", ha asegurado.

Respecto al cambio de nombre del centro, ha justificado que durante estos 25 años "ha existido una denominación provisional", por lo que, después de "haberlo trabajado y estudiado con expertos", han decidido que Galería de las Colecciones Reales "es el mejor nombre".

Para el ministro, la Galería de las Colecciones Reales "será el hito cultural más importante en Madrid, en España y también en Europa en décadas".