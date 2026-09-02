Cuatro artistas españoles participarán en Nueva York en la exposición del aniversario del 11S

Archivo - 11 September 2025, US, New York City: 24th anniversary of 9/11 commemoration ceremony takes place on the 9/11 memorial plaza at the world trade center in lower manhattan. Photo: Niyi Fote/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa - Niyi Fote/TheNEWS2 via ZUMA Pres / DPA - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los artistas españoles Antonio López García, Luis Gordillo, Eduardo Chillida Belzunce y David Monrós participarán en 'Ground Zero 360 - Remembrance', la exposición internacional organizada en Nueva York con motivo del 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre.

La presencia conjunta de estos cuatro artistas españoles sitúa al arte español en un lugar destacado dentro de una muestra que reunirá también a figuras internacionales como Jasper Johns, Jeff Koons, James Turrell, Yoko Ono, Sean Scully y Jenny Saville.

La exposición se inaugurará el jueves 10 de septiembre en el New York City Fire Museum, en el marco de una conmemoración concebida a través del arte como "espacio de memoria, homenaje y resiliencia".

Todos los fondos recaudados se destinarán directamente a la Ground Zero 360 Foundation, con el objetivo de apoyar sus exposiciones en homenaje a las víctimas del 11S y a sus familias.