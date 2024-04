Cultura asegura en 16,7 millones obras para su exhibición en los actos conmemorativos de la muerte de Luis Tristán

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha asegurado en 16,7 millones de euros a ocho obras para su exhibición en la exposición temporal 'Tristán: entre lo divino y lo humano', en el Museo del Greco de Toledo. La exposición forma parte de los actos conmemorativos del cuarto centenario de la muerte de Luis Tristán, considerado el mejor discípulo del Greco y que se celebrarán en el segundo semestre del año.

Las ocho obras aseguradas por el Ministerio de Cultura son cedidas por la Parroquia de San Nicolás de Bari de Toledo que aportará a la muestra la obra de El Greco 'Santiago el Mayor'; la parroquia de Santa María la Mayor de Talavera de la Reina cederá a la exposición el cuadro de Luis Tristán 'San José'; del cabildo primado de la catedral de Toledo se expondrá 'San Sebastián' también de Luis Tristán y del convento de Santa Isabel de los Reyes de Toledo la 'San Miguel Arcángel', también de Tristán.

Por su parte, el convento de las Jerónimas de San Pablo contribuirá a la muestra con la cesión temporal de la obra 'San Jerónimo en su estudio' y The Fitzwilliam Museum de Cambridge cederá la 'Adoración de los pastores', también obra del discípulo del Greco. Asimismo, 'La imposición de la casulla a San Ildefonso' y 'Asunción de la Virgen', que también han sido aseguradas por el Ministerio, son propiedad de coleccionistas privados.

Mientras, el Ministerio de Cultura ha asegurado en 15 millones de euros la obra 'Cornelis van der Geest's Kunstkammer in Antwerp during the visit of the Archdukes Albrecht and Isabella in 1615' de Willem van Haecht, para su exhibición en la exposición permanente del Museo Nacional del Prado.