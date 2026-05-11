Cultura convoca los Premios Nacionales de Música, Danza, Teatro, Circo y Artes Escénicas para Infancia y Juventud

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha convocado los Premios Nacionales de Música, Músicas Actuales, Danza, Teatro, Circo y Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. Los galardones están dotados con 30.000 euros, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los Premios Nacionales de la Música (en sus modalidades de Composición e Interpretación), Músicas Actuales, Danza (en sus modalidades Creación e Interpretación), Teatro, Circo y Artes y Escénicas para la Infancia y la Juventud recompensarán "la meritoria labor de una persona o entidad" en cada uno de estos ámbitos, puesta de manifiesto preferentemente a través de una obra o actuación hecha pública o representada durante el año 2025 o, en casos excepcionales, también podrán otorgarse como reconocimiento a una trayectoria profesional.

Para la concesión de los premios se tendrán en cuenta la calidad de las obras o actividades premiadas, su significación como aportación sobresaliente e innovadora a la vida cultural y artística española, y no podrán ser susceptibles de ser galardonadas aquellas obras que sean creadas íntegra y exclusivamente por inteligencia artificial.

Las candidaturas serán presentadas por las personas miembros del jurado o por las entidades culturales o profesionales relacionadas con los diferentes ámbitos culturales, mediante propuestas razonadas dirigidas a la persona titular del Ministerio de Cultura o a la presidencia del Jurado, una vez constituido el mismo.

La fecha límite de presentación de las propuestas de candidaturas será el 11 de junio.