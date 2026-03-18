Cultura ve "significativo e importante" las palabras del Rey sobre la Conquista y las enmarca en el giro decolonial

Archivo - El minsitro de Cultura, Ernest Urtasun (i) junto a secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau (d), a su llegada a la presentación de la hoja de ruta del Plan de Derechos Culturales, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, a 3 de julio de - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, ha calificado de "significativo e importante" el gesto del rey Felipe VI al reconocer los "abusos" cometidos por España durante la Conquista de América, un pronunciamiento que el departamento enmarca en el giro de la política cultural hacia una mirada decolonial.

"Es significativo y es importante, a algunos les parecerá que es un gesto tímido, el reconocimiento por parte del Rey en la visita que hizo en la exposición 'La mitad del Mundo. La Mujer en el México indígena' y el reconocimiento de los abusos y de las violencias que ocurrieron en tiempos de la llegada de los españoles a los países hoy de América Latina", ha señalado Grau durante su comparecencia en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados.

Jordi Martí Grau ha asegurado que el Ministerio de Cultura español fue "seguramente" el primer departamento que entró en este debate "difícil y complejo" de las relaciones con México y ha contado que durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), donde España participó como Invitado de Honor, el ministro Urtasun se reunió con su homóloga mexicana Claudia Curiel para superar el "conflicto".

"Se planteó cómo y de qué manera podíamos superar todo el conflicto que había acaecido por la petición de perdón que había hecho el gobierno mexicano al Rey. Ha habido mucho trabajo, diálogo, mucha escucha y mucho respeto", ha señalado.

El secretario de Estado de Cultura ha ensalzado que se haya "quitado el velo" a esta cuestión para poder discutir abiertamente cómo se relacionó España con sus antiguas colonias.

"Fue acertado quitar ese velo y discutir abiertamente y a campo abierto cómo nos debíamos relacionar con las antiguas colonias españolas y de qué manera habíamos de recomponer y reconocer lazos culturales y reconocer pasados ancestrales de esos ámbitos, superando discursos antiguos, excesivamente simplistas que habían imperado en nuestro país", ha explicado.

Por último, Jordi Martí Grau ha agradecido al Ministerio de Asuntos Exteriores la "gran" exposición sobre las mujeres indígenas que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional. "Si alguno no la ha visto, se lo recomiendo", ha recalcado a los diputados.