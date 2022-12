Durán Arte subastará el próximo 28 de diciembre una colección de pastillas de Damien Hirst por 650.000 euros

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Durán Arte y Subastas sacará a subasta el próximo 28 de diciembre la obra 'You Feel for Me' del artista Damien Hirst, con un precio de salida de 650.000 euros, según ha informado la propia casa de subastas.

Tal y como explica Durán Subastas, en 'You Feel for Me' Hirst coloca una colección de pastillas realizadas en resina con diferentes formas y colores sobre bronce con pátina de espejo que refleja el entorno exterior. La instalación está hecha en estructura de acero inoxidable.

Hirst realizó una serie de ocho instalaciones de pastillas con motivo de su participación en la financiación de la película 'Tawai' de Bruce Parry, director de cine que introdujo una bebida indígena con efectos alucinógenos, la ayahuasca, en las fiestas de los bohemios de la 'Lista A' entre los que se encontraba Damien Hirst.

En 'Tawai', Parry lanza un mensaje sobre la destrucción del planeta que atrajo a Hirst, Julian Lennon, Bono y otros a financiar la película. 'You Feel for Me' es una de estas obras y las pastillas representan sustancias tribales que provocan un efecto estupefaciente en el ser humano.

Las ocho obras creadas por Hirst con motivo de esta película han pasado directamente del estudio del artista a sus propietarios y no han estado en el mercado.

"Pocos artistas tienen la capacidad de conmocionar y dinamizar el debate en torno al arte contemporáneo como el británico Damien Hirst. Considerado uno de los más brillantes y transgresores miembros del grupo YBA (Young British Artists), ha desarrollado uno de los proyectos artísticos más importantes del siglo XXI", ha explicado la casa de subastas.

"Para Hirst las pastillas, más que arte minimalista, son pequeños objetos brillantes que salen de las plantas, las flores, la tierra y nos hacen sentir bien, para sentir la belleza, tomar una pastilla", ha concluido.