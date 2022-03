El Estatuto del Artista habilitará desde el 1 de abril un contrato adaptado a la intermitencia de los autores

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Estatuto del Artista incorporará un nuevo modelo contractual laboral "adecuado a la intermitencia" del sector cultural, que bajo el epígrafe de 'contrato laboral artístico de duración determinada" está previsto que entre en vigor a partir del próximo 1 de abril.

Así lo ha anunciado el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, a la conclusión de la tercera reunión de la comisión interministerial del Estatuto del Artista, que en esta ocasión se ha celebrado en la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que ha contado también en el acto con la participación del ministro titular José Luis Escrivá.

"Es necesaria la reforma de la actual norma, que es de 1985 y no se ajusta a la realidad del sector", ha apuntado Iceta, quien ha avanzado que estos ajustes se incluyen en un primer texto que irá al Consejo de Ministros antes de que termine marzo, para entrar en vigor el próximo 1 de abril.

Además de ese contrato, las reformas supondrán también que el ámbito de aplicación del Real Decreto se extenderán a técnicos y auxiliares de espectáculos públicos, que todavía no estaban contemplados. También se mejorarán aspectos de la compatibilización de las pensiones con los derechos de autor, incluyendo a ejecutantes intérpretes.

"Esa compatibilidad ya se había abordado antes, pero quedaban flecos no menores, y uno particularmente sangrante: las pensiones no contributivas y las más bajas no estaban cubiertas. Ahora hacemos universal esa posibilidad, ya que era especialmente doloroso ver cómo el último sector que quedaba era el de autores con ingresos más bajos", ha explicado Iceta.

Asimismo, los avances acordados en esta comisión interministerial permitirán la creación de unidades especializadas de gestión en la Seguridad Social para los artistas. "Su cotización y prestaciones presentaban una casuística muy específica", ha remarcada Escrivá, quien ha anunciado que la creación de estos equipos especializados "ya está en proceso" e incluso hay alguna unidad disponible.

El Estatuto del Artista también contempla "un tratamiento diferenciado" para autónomos, "buscando un encaje, sobre todo para los de ingresos más bajos". También ha remarcado Escrivá que para los profesionales de la cultura no estará vigente el desincentivo a los contratos de muy corta duración --menos de 30 días--, ya que efectúan unas actividades especialmente intermitentes.

En estos casi seis meses se han producido 27 reuniones de grupos de trabajo y ya se han acordado 39 medidas con los sectores culturales --o en proceso de negociación--, de un total de 57 medidas que contemplaba el informe sobre el Estatuto del Artista aprobado en el Congreso. "Ahora queda que las medidas lleguen al Consejo de Ministros y a las Cortes, porque la cultura necesita un marco jurídico idóneo justo y estable", ha apuntado Iceta.

FIN AL "ABUSO DE TEMPORALIDAD"

La cuarta reunión de la Comisión Interministerial del Estatuto del Artista tendrá lugar antes de mayo, en la sede del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y se abordarán "avances en el ámbito de cualificaciones profesionales".

En la anterior reunión, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que el Estatuto del Artista buscaría "evitar una proliferación" de falsos autónomos en el sector, al tiempo que se esperaba "reformular" el actual régimen de contratación para "hacer compatible" la flexibilidad con la "eliminación del abuso de temporalidad".