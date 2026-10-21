Expertos de España y México analizarán en Guadalupe el legado castellano en la configuración histórica de América

CÁCERES, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la Fundación Extremeña de la Cultura organizan, el 26 y 27 de octubre en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe (Cáceres), las III Jornadas Guadalupe en América, que en esta edición tendrán como protagonista a la ciudad mexicana de Colima.

Las III Jornadas toman como referencia el quinto centenario de la fundación de la villa de San Sebastián de Colima, actual capital del estado mexicano del mismo nombre, para examinar los procesos históricos que configuraron la sociedad novohispana durante el siglo XVI.

La fundación de Colima permite estudiar la implantación y adaptación en América del modelo municipal castellano, sus instituciones de gobierno y justicia y los procesos de evangelización, transculturación y mestizaje.

El programa reunirá a especialistas de España y México, especialmente de Extremadura y Colima, para analizar estos procesos desde perspectivas históricas, jurídicas, religiosas y culturales.

Según indica en nota de prensa la Junta de Extremadura, la presencia de representantes municipales de Colima en las jornadas subraya la dimensión institucional de este encuentro, que aspira a convertir el conocimiento de la historia común en una base para fortalecer las relaciones entre ambas ciudades y sus comunidades.

Entre las cuestiones que se abordarán figuran la organización local, la administración de justicia, la presencia franciscana, la protección jurídica de las comunidades indígenas y la responsabilidad de los gobernantes en los primeros tiempos de la sociedad virreinal.

Uno de los personajes que centrarán las Jornadas será Lorenzo Lebrón de Quiñones, jurista nacido en Guadalupe en 1515 y estrechamente vinculado a la historia de Colima. Su trayectoria resulta "especialmente relevante" por su intervención en la administración de justicia y su defensa de la población originaria en el marco del Derecho indiano.

VÍNCULOS HISTÓRICOS DE GUADALUPE CON EL MUNDO AMERICANO

Las Jornadas Guadalupe en América se enmarcan en la denominada Escuela de Guadalupe de la Fundación Yuste y tienen como objetivo profundizar en el legado histórico y la vocación americanista de Guadalupe y, por extensión, de Extremadura.

El encuentro académico coincidirá, además, con la solemnización del hermanamiento entre la Puebla de Guadalupe y la ciudad de Colima, recientemente aprobado por ambas corporaciones municipales, y se celebrará en el contexto del Año Santo Guadalupense.

La elección de Guadalupe como sede de estas Jornadas responde al significado histórico del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe y a su proyección en la historia de las relaciones entre España y América. La celebración en el Año Santo Guadalupense permitirá, asimismo, profundizar en la dimensión espiritual de esta herencia compartida y en su capacidad para mantener vivos los lazos históricos y culturales entre comunidades separadas por el océano.

La coincidencia entre el V Centenario de Colima, el Año Santo Guadalupense y el hermanamiento entre ambas ciudades convierte esta convocatoria en una ocasión especialmente significativa para reivindicar el valor de la memoria histórica como fundamento del diálogo, la cooperación y el entendimiento entre España y México.