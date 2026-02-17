Las fotografías de Helen Levitt y la obra de Anders Zorn llegan a la Fundación Mapfre en Madrid

Helen Levitt New York, c. 1940 - FILM DOCUMENTS LLC, CORTESÍA ZANDER GALERIE

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La muestra dedicada a las fotografías de Helen Levitt y la exposición 'Recorrer el mundo, recordar la tierra', sobre el pintor sueco Anders Zorn, se han presentado este martes en la Fundación Mapfre de Madrid.

Lewitt es una de las fotógrafas más célebres de la primera mitad del siglo XX. Su exposición podrá visitarse hasta el 17 de mayo y es la primera que se realiza a partir de la totalidad de su obra y de sus archivos, accesibles para su consulta solo recientemente. Así, propone un recorrido integral por la obra de esta pionera de la fotografía de calle.

Por su parte, 'Recorrer el mundo, recordar la tierra' -que también se podrá visitar hasta el 17 de mayo- presenta una panorámica del conjunto de la obra de Zorn, desde sus primeras acuarelas y sus viajes de formación, su posterior establecimiento en París -donde fue uno de los protagonistas del triunfo de la pintura naturalista- hasta su retorno a Suecia en 1896 y sus viajes a Estados Unidos.

La muestra incluye también su producción española, con obras de Sevilla, Cádiz y Granada, así como otras piezas que testimonian su amistad con Joaquín Sorolla o Ramón Casas.