La Fundación Daniel y Nina Carasso abre la cuarta edición de la convocatoria 'Alianzas para una democracia cultural'

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Daniel y Nina Carasso ha abierto la cuarta edición de 'Alianzas para una democracia cultural', una convocatoria bienal de su eje de Arte ciudadano con un presupuesto de 600.000 euros que busca apoyar entre 7 y 15 iniciativas durante un periodo comprendido entre 1 y 3 años.

De esta manera, la entidad pretende apoyar propuestas que generen alianzas entre distintos agentes del ecosistema cultural para fomentar una participación plena y efectiva de la ciudadanía en la vida cultural y en la esfera pública.

La convocatoria fomenta la creación de vínculos duraderos entre instituciones, administraciones y sociedad civil, promoviendo nuevas formas de colaboración y gobernanza cultural.

La convocatoria apoya proyectos desarrollados conjuntamente por instituciones culturales públicas o privadas, administraciones públicas, organizaciones y profesionales de la mediación cultural y artística, así como entidades del tercer sector.

A través de prácticas de mediación transformadoras, la convocatoria pretende garantizar los derechos culturales de acceso, participación y creación, con especial atención a colectivos que encuentran mayores dificultades para acceder a la cultura.

"El arte puede y debe ser un motor de transformación social; para ello, es fundamental que las instituciones culturales se abran a nuevas formas de hacer, incorporen la voz de la ciudadanía y trabajen desde la colaboración", ha señalado la directora para España de la Fundación, Lucía Casani.

La cuarta convocatoria 'Alianzas para una democracia cultural' permanecerá abierta hasta el 19 de abril de 2026 y destinará 600.000 euros para apoyar entre 7 y 15 iniciativas, que contarán con respaldo financiero durante un período comprendido entre 1 y 3 años, además de un acompañamiento.

El próximo 25 de marzo a las 16 h se llevará a cabo un encuentro informativo virtual para resolver dudas y acompañar a las organizaciones interesadas en el proceso de inscripción.

"Una democracia cultural real requiere procesos horizontales, sostenidos en el tiempo y articulados en torno a desafíos sociales concretos; por eso apoyamos alianzas capaces de generar cambios estructurales en las instituciones y en su relación con la ciudadanía", señala Cristina Sáez, responsable de programas de Arte ciudadano.