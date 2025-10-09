La galería de arte escandinava Ett Rumm abre sus puertas en Madrid con una exposición del fotógrafo Lindman

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La galería de arte y diseños escandinavos Ett Rumm inaugurará su calendario de exposiciones en Madrid el día 15 de octubre con una muestra de la obra del fotógrafo sueco Ake E:son Lindman.

Esta muestra inaugural de Ett Rum, que estará vigente hasta el próximo 16 de enero, abarcará diferentes aspectos de la obra de Lindman, referencia internacional en capturar los espacios arquitectónicos más variados y reconocidos, de lo más antiguo a lo más moderno, incluyendo palacios y cabañas, jardines italianos, edificios de estilo funcional, hoteles, embajadas y los lofts más fabulosos.

Lindman regresa a España 25 años después de su última exposición con una selección que muestra su mirada sobre la luz y los volúmenes arquitectónicos más emblemáticos del mundo, destacando fotografías únicas de la Mezquita de Córdoba o el Guggenheim de Bilbao, entre otros.

La muestra expondrá las dos vertientes artísticas más significativas del sueco: por un lado, la fotografía de arquitectura, con la abstracción geométrica del modernismo como punto de partida y el interés por las superficies, la luz, las líneas y los volúmenes. Y, por otro lado, su fascinación por la fotografía analógica, la técnica del cuarto oscuro en sí misma y las propiedades materiales de las imágenes fotográficas. En todo su trabajo el protagonismo recae en la interacción entre la luz y la sombra.

La comisaria de la exposición, Estelle af Malmborg, ha expresado su satisfacción por contar con la obra del fotógrado para inaugurar la nueva línea de Ett Rum porque "su sensibilidad por el espacio encaja perfectamente con la filosifía de la galería".

"Otra faceta de su trabajo que me parece tan interesante es que nos muestra el proceso fotográfico desde diferentes perspectivas y las infinitas posibilidades de la fotografía analógica. Y cómo deja que la intuición dé forma a la imagen en un equilibrio entre el azar y el control", ha aclarado.

Según Patrick List, fundador de Nordic Standard --el grupo al que pertenece Ett rum--, la misión de la galería no es solo mostrar arte escandinavo, sino también "acercar ese lenguaje nórdico a nuestra la diaria, transformando tanto las viviendas como la manera en que se habitan los espacios".

Lindman lleva sin exponer en España 25 años, desde que expuso en el Ministerio de Fomento en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en el año 2000. Y, con anterioridad a esa exposición, tardó otros 15 años en exponer desde su muestra colectiva en Foco (Madrid) en el año 1985. Por lo tanto, esta muestra supone un momento muy especial para aprovechar y deleitarse con la magia fotográfica del artista sueco.

Ett Rum, ubicada en la calle Columela 2 de Madrid, está concebida como un apartamento para ofrecer una experiencia inmersiva donde pintura, escultura, fotografía, arquitectura e interiorismo conviven para mostrar las últimas tendencias creativas de Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia y Dinamarca.