Galerías de arte y artistas visuales exigen al Gobierno un IVA reducido para sus ventas: "Nos ahogamos"

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, Art Barcelona, Arte Madrid, AGACC Cantabria, AGAS Sevilla, Art Palma Contemporani, CONTEMPORANEA Galicia, LAVAC, y más de 1.000 artistas españoles visuales han exigido este miércoles al Gobierno de España la reducción del IVA para las ventas de obras de arte, antigüedades y objetos de colección, similar al que tienen países como Francia, Italia, Alemania o Portugal.

"El resumen de este manifiesto que se suma al que se firmó hace menos de un año, es que ya se nos ha acabado el tiempo. Estamos hablando de una cosa que realmente es bastante sencilla: hay una directiva europea que no hemos traspuesto en un año. En esa directiva europea se permite hacer una cosa que han hecho todos los países y hay trasponerla sí o sí porque es obligatorio y tenemos los datos -los que tenemos los tiene toda la administración- (...) "Las galerías nos ahogamos", ha aseverado la presidenta del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, Idoia Fernández, durante la lectura del manifiesto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

El manifiesto que 'Artistas Visuales España firman IVA Cultural YA' ha sido leído por Fernández, además de por el pintor Jordi Teixidor de Otto, la artista Teresa Solar Abboud y el vocal del Consorcio, Marc Domènech.

"En un contexto económico y cultural especialmente difícil, esta diferencia con los países de nuestro entorno está siendo extraordinariamente perjudicial para el arte contemporáneo en España puesto que menoscaba la competitividad de las galerías de arte españolas haciendo prácticamente inviable su labor de defensa, apoyo, promoción e internacionalización del arte", han denunciado los firmantes.

En el documento, los artistas piden al Gobierno que transponga de forma "inmediata" la Directiva europea y que reduzca el IVA a cifras similares al entorno europeo, que se sitúa entre un 5% y un 8%, y lamentan que España "penalice" su trabajo con un IVA "100% más alto que el aplicado en otros Estados miembros".

"La falta de acción por parte del Gobierno ya está teniendo consecuencias graves y tangibles. No aplicar el IVA cultural frena el desarrollo de nuestras artes visuales, y nos penaliza a los artistas y al legado cultural de nuestro país", se lee en el manifiesto, algo que ha reiterado Fernández para después añadir que este "agravio" está siendo "extraordinariamente perjudicial para el arte en España".

Entre los presentes ha estado el director del Museo Nacional Reina Sofía, Manuel Segade, o la directora de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO, Maribel López Zambrana, quien ha agradecido la iniciativa y ha comentado que hay una falta de "cohesión social" en cuanto al arte contemporáneo.

Esto también lo han señalado algunos de los asistentes y la propia presidenta del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, que ha explicado que el sector del arte está visto como un "lujo prescindible" cuando es algo que la sociedad debe "proteger y cuidar".

En este sentido, alertan de que tanto los profesionales como las galerías de arte son los "grandes" olvidados de las políticas culturales y señalan que se encuentran en "desventaja" frente a la música, artes escénicas o el cine, "cuyos profesionales cuentan con un tipo reducido de IVA en las ventas de sus creaciones a través de distribuidores".

"Esta situación es injusta e insostenible, y contradice los principios de equidad cultural que deberían guiar la acción de cualquier gobierno comprometido con la cultura, dificultando la profesionalización e internacionalización de nuestro trabajo como artistas, limitando la competitividad de las galerías españolas que nos representan", aseguran en el manifiesto.

Entre los firmantes del manifiesto figuran, entre otros, artistas que han representado a España en la Bienal de Venecia de los últimos años como Ignasi Aballí, Sandra Gamarra, Oriol Vilanova, Miquel Barceló o Jordi Colomer; Premios Velázquez de Artes Plásticas como Marisa González, Luis Gordillo, Francesc Torres; o Premios Nacionales de Artes Plásticas como Jordi Teixidor, Rogelio López Cuenca, y Pedro G. Romero.

GALERÍAS PROPONEN TOMAR MEDIDAS "RADICALES Y CONTUNDENTES"

Algunos de los asistentes, como en el caso de Pep Anton Clua -de Galería Silvestre- y Luis Valverde -director de la galería Espacio Mínimo- han planteado dos propuestas "radicales y contundentes" para hacer "presión" y que el Gobierno de España se de cuenta "del trabajo invisible" que hacen las galerías por la cultura.

En el caso de Valverde, ha propuesto que las galerías cesen su actividad cultural -o que cobren la entrada- y así, cerradas, mantener servicios mínimos o que la visita a estos espacios sea con cita previa para forzar que se consideren espacios culturales como otros.

Clua ha respaldado esta petición y la de que las galerías dejen de prestar ayuda y colaboración a los museos públicos y privados españoles para que sean las pinacotecas las que ejerzan presión y traten con los Ministerios.

"Hay que tomar una decisión y esa decisión tiene que ser una contundente porque es de la única manera en la que habrá presencia en los telediarios, en los medios y especialmente en la sociedad. Solo hay que tomar una decisión si estamos dispuestos a tomar una decisión: una postura que no sea en un estado de confort", ha zanjado.

Estas propuestas han sido escuchadas por la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Ángeles Albert, quien ha reiterado que no es "muy exacto" que el Ministerio de Cultura no reaccione aunque desde Consorcio de Galerías explican que desde el departamento que dirige Ernest Urtasun solo han recibido una sensación de "silencio absoluto". Ha explicado que sí han tenido reuniones con el Ministerio de Hacienda que les llego a decir que ya había "una propuesta redactada".

"El ministro ha sido muy claro, muy contundente, permanentemente, y realmente traigo como un mensaje suyo porque hoy no ha podido estar aquí. Y es que sin ninguna duda defiende la bajada del IVA. No es algo nuevo, vamos a seguir trabajando en ello pero lamentablemente no depende del Ministerio de Cultura", ha explicado Albert.

Sus palabras ha sido rebatidas por las de la las de presidenta del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, que ha terminado la rueda de prensa explicando que por su parte queda "muy poco por hacer". "Las galerías nos ahogamos", ha concluido.