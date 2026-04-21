Gomaespuma recibirá el Premio de Honor de los Premios Berlanga el próximo 25 de mayo

Archivo - Juan Luis Cano Y Guillermo Fesser El Dúo Gomaespuma - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dúo Gomaespuma (Juan Luis Cano y Guillermo Fesser) recibirá el Premio de Honor en la quinta edición de los Premios Berlanga en reconocimiento a una trayectoria única en la historia del humor español contemporáneo. El galardón se entregará durante la gala que tendrá lugar el lunes, 25 de mayo en el Palacio de Linares de Madrid.

El jurado, compuesto por Antonio Resines, Luz Sánchez-Mellado, Eva Isanta, Pedro Piqueras, Marta González de Vega, Diego Fortea y José Luis García Berlanga, guionista, productor e hijo del cineasta valenciano, ha reconocido "décadas de trabajo que combinan inteligencia, ternura y compromiso social".

Además del Premio de Honor, la gala reconocerá el talento en distintas categorías. Como novedad, se reformulan dos de ellas: Mejor Formato de Comedia en Pantalla (TV y Digital) y Mejor Programa de Comedia en Podcast y Radio. A estas se suman los premios a Mejor Película de Humor (Cine), Mejor Serie de Humor (Televisión), Mejor Showman (Comediante) y Mejor ShowWoman (Comediante).

Asimismo, se otorgará el Premio Egeda a la Película más taquillera de 2025, reconociendo el vínculo entre éxito de público y calidad. Los ganadores de los V Premios Berlanga al Humor recibirán un trofeo diseñado por Roberto Reula, un artista que ha sabido plasmar el espíritu de estos galardones.

En años anteriores, el Premio de Honor Berlanga ha recaído en Santiago Segura, Faemino y Cansado, Fernando Colomo o José Mota.