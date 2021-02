'Los ingratos' de Pedro Simón y 'No hay gacelas en el Finlancia' de Dimas Prychyslyy, Premios Primavera de Novela

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Los ingratos' del periodista y escritor Pedro Simón se ha alzado con el Premio Primavera de Novela en su vigésimo quinta edición y 'No hay gacelas en Finlandia', de Dimas Prychyslyy, ha sido galardonada con el Premio 25 Primaveras de Novela, distinción creada para celebrar esta edición especial 25 aniversario para obras de autores menores de treinta años.

El jurado del Premio Primavera de Novela, presidido por Carme Riera y compuesto por Antonio Soler, Gervasio Posadas, Fernando Rodríguez Lafuente y Ana Rosa Semprún, falló por unanimidad, en una reunión celebrada en Madrid, que la ganadora de este año sea 'Los ingratos' por ser "una obra es una crónica sentimental y familiar, que narra los cambios de la sociedad española bajo la presencia de un personaje entrañable y conmovedor".

El jurado del Premio 25 Primaveras de Novela, compuesto por Alba Carballal, Javier Aznar, Andrea Abreu, Jerónimo Carmona y Luisa Paunero, falló también por unanimidad otorgar el premio a la obra 'No hay gacelas en Finlandia' por "su destreza narrativa, la profundidad de personajes y voces y la originalidad de su estructura".

El periodista y escritor Pedro Simón ha ganado el Ortega y Gasset de 2015 y el Premio al Mejor Periodista del Año de la APM en 2016. En 2020, fue finalista de los premios de la Fundación Gabo. Entre sus libros destacan dos antologías de reportajes y su novela 'Peligro de derrumbe'.

Simón ha agradecido el galardón que supone "un orgullo y un honor". "Cuando me han dicho que había ganado, se me ha puesto la mano derecha a temblar un poco, me he alegrado mucho", ha declarado el autor al conocer el fallo del jurado.

Por su parte, Dimas Prychyslyy es graduado en Filosofía Hispánica por la Universidad de Salamanca y Máster en Escritura Creativa por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado el poemario Mudocinética y ha sido galardonado con el Premio València Nova en su categoría de poesía en castellano por Molly House.

En 2019 fue galardonado con el V Premio Logroño de Narrativa para Jóvenes Escritores por su libro de relatos titulado 'Tres en raya' y en 2020 publicó 'Con la frente marchita' en la editorial Dos Bigotes. Escribe tanto poesía como prosa, que considera distintas caras de la misma moneda, para acercarse a temas como la identidad, la marginalidad o el homoerotismo.

El autor, tras conocer el fallo del jurado, ha explicado que, con su obra, ha pretendido hacer "un retrato, mediante un elenco de personajes pintorescos, de una sociedad hiperconectada y a la vez sumida en la más absoluta de las soledades".

GALARDONES

El Premio 25 Primaveras de Novela, tiene una dotación de 20.000 euros y ha sido creado para conmemorar este 25 aniversario en una edición única. Han podido optar a este galardón obras presentadas por escritores menores de treinta años.

En esta edición de 2021, para el Premio Primavera de Novela se han recibido un total de 1.543 originales. Por continentes, se han presentado 693 trabajos de Europa y 835 de América, 5 de Asia, 4 de Oceanía y 6 de procedencia desconocida. España, que aporta 645 novelas, encabeza la lista de participantes, seguida de Argentina y México, con 225 y 122 originales respectivamente.

Asimismo, para el Premio 25 Primaveras, se han recibido un total de 104 originales. Por continentes, se han presentado 56 trabajos de Europa y 45 de América, 1 de África y 2 de procedencia desconocida. España, que aporta 55 novelas, encabeza la lista de participantes, seguida de Argentina y México, con 14 y 9 originales respectivamente.