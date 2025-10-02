Janet Novás, Premio Nacional de Danza: "Hay que volver al cuerpo, a la carne, a la calle, a la verdad y a la coherencia"

Archivo - La actriz Janet Novás posa con el Goya a Mejor Actriz Revelación, por su trabajo en 'O corno', durante la gala de la 38 edición de los Premios Goya, en el Auditorio Feria de Valladolid, a 10 de febrero de 2024, en Valladolid, Castilla y León (Es - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz y bailarina Janet Novás, que ha sido galardonada este jueves con el Premio Nacional de Danza 2025 en la modalidad de interpretación, ha asegurado que "hay que volver al cuerpo, a la carne, a la calle y a la coherencia" en el contexto actual de crisis y polarización

"La danza tiene mucho poder, porque es volver al cuerpo. Hay que volver a la carne, a la calle, a la verdad, hay que volver a la coherencia, y el cuerpo nos trae todo eso. Es el que nos va a salvar, porque estamos en una situación muy crítica. De todo lo que está sucediendo con Gaza y con muchísimas otras cuestiones, pero ahora mismo el tema de Gaza es un tema grave. Evidentemente, la danza no soluciona el problema, desgraciadamente --ojalá--, pero volver al cuerpo y volver a sensibilizarnos es importante", ha defendido Novás en declaraciones a Europa Press.

Así, la artista ha pedido "espacios" sensibilicen sobre la importancia del cuerpo, así como políticas culturales que permitan que exista un "tejido fuerte".

"La danza nos coloca en un lugar de más verdad y de más coherencia. Eso es importante, es un punto de partida importante para tomar decisiones, para votar, para posicionarnos ante lo que está sucediendo. Es más el hecho de que las políticas culturales creen un tejido fuerte que construya espacios donde el espectador, donde los artistas podamos tener un lugar para sensibilizarnos con el cuerpo. Está pasando mucho, pero necesitamos esos espacios que generen --que pueden ser tanto desde los teatros como dentro de actividades, dentro de las escuelas--, a que esté más presente el cuerpo", ha añadido.

En ese sentido, Novás ha reiterado sobre el "estado delicado" en el que se encuentra la danza en España, para después asegurar que hay "muy poquita" programación en los teatros y aunque hay ayudas culturales a la creación, luego no se representa.

"Está sucediendo esta cosa del 'fast food': crear, crear, crear, y luego las obras se quedan ahí. Es un dinero público que se está utilizando para crear y luego no tiene una repercusión en los teatros, no hay desde la prensa una visibilización de la danza como necesitamos. Son como muchos focos, es una arte que está bastante abandonada y que se sostiene mucho por una fuerza muy fuerte de los que nos dedicamos a esto", ha lamentado.

El anuncio del galardón ha "pillado" trabajando a Novás y se lo ha dedicado a "mucha gente que no obtiene reconocimientos". Además, la artista, que estrenará en noviembre su trabajo 'PROTO SN1806' en Valencia, espera que el Premio Nacional se traduzca en "contratación".

"Estoy muy agradecida con el premio, evidentemente, agradecida a los que decidieron concedérmelo a mí, porque sé que hay muchísima gente que se lo merece y que podría haberlo recibido, pero ojalá los premios se traduzcan también en algo más a largo plazo", ha añadido Novás, que en 2024 recogía el Goya a Mejor Actriz Revelación por su trabajo en 'O corno'

Al hilo, ha reconocido que no son "fáciles de gestionar" emocionalmente, porque aunque conllevan un "subidón", luego no hay "estructura donde caer".

"Tampoco se traducen en una cantidad de trabajo. Trabajo hay, no me voy a quejar, tengo trabajo, pero no se traduce en una cantidad de programación. Yo tengo una de mis últimas obras, con la que estoy súper contenta, que este año ha tenido dos funciones, o tres, no más. Y es una obra que funciona, que cuando se ha presentado en los teatros ha funcionado muy bien, entonces no es una cuestión de que no le llegue al público, es una cuestión de apuestas y de que no hay programación", ha terminado.