Javier Cercas, padrino de TIFE 2020: "La identidad europea sí existe y está en la diversidad cultural y lingüística"

El escritor Javier Cercas, padrino junto a Luz Casal de la nueva Temporada Cultural del Instituto Francés de España (TIFE), cree que sí existe una identidad europea común que se encuentra en la "diversidad cultural y lingüística" y considera que el "gran desafío del siglo XXI" de Europa es "crear un solo estado a partir de muchas culturas, idiomas y tradiciones" que permita "mantener la concordia".

Así lo ha expresado durante la presentación de TIFE 2020, que este año dedica su actividad a la pluralidad lingüística y cultural con el lema 'Entre lenguas, entre culturas' y , en la que el escritor ha destacado la importancia de la diversidad para que exista una "cultura fecunda" en Europa.

"Una cultura encerrada en sí misma es una cultura muerta porque las culturas funcionan, crecen, se desarrollan y son relevantes si se mezclan. Sin diversidad no hay posibilidad de una cultura fecunda", ha subrayado.

Así, el embajador de Francia en España, Jean-Michel Casa, ha explicado que el objetivo de TIFE 2020, que arranca el próximo 30 de enero con la actividad 'Noche de las ideas. Estar vivo entre las lenguas, entre las culturas', es estrechar los lazos entre ambos países en torno a los "retos" relativos a la diversidad cultural y lingüística.

Casa ha definido España como un "territorio de diversidad" y "un espacio fundamental para la protección de la lengua de las culturas", al tiempo que ha mostrado su satisfacción porque se haya unido a Francia "en la lucha por un plurilingüismo abierto a otros pueblos". "No debemos borrar las diferencias entre las culturas, sino adquirir herramientas para comprenderlas y conocerlas", ha apostillado.

Por otra parte, Luz Casal ha afirmado que, a su juicio, "ningún gobierno" hace lo suficiente para proteger la cultura y ha lamentado que la información cultural siempre haya sido "tan escasa" en España; mientras que Cercas ha asegurado que Francia se toma "mucho más en serio" las cuestiones relativas a la educación y la cultura que España.

Sin embargo, el extremeño ha lamentado "profundamente" que el país galo, "tan extraordinariamente poroso desde el punto de vista de la cultura", esté "tan encerrado en sí mismo" dentro de la política. "Es un país muy abierto en lo cultural, pero políticamente siempre piensa en términos franceses y no se da cuenta de que estamos todos en el mismo barco", ha apuntado.

"AL PODER LE INTERESA TENER CIUDADANOS DÓCILES"

Cercas ha asegurado que, en su opinión, al poder no le interesa implicarse en la cultura porque prefiere tener "ciudadanos dóciles que digan que sí a todo" y que no sean "críticos y rebeldes". En esta línea, considera una "una evidencia absoluta" que los gobiernos españoles solo han estado interesados en aspectos culturales y educativos "en la teoría y no en la práctica".

"Si en España nos tomasemos en serio la educación, no ocurriría lo que ha ocurrido en cuarenta años de democracia, en los que cada gobierno ha cambiado la política y la ley, habría una continuidad y los maestros tendrían salarios siete veces mayores", ha apostillado.

El embajador francés ha explicado que, por esta razón, TIFE acogerá en esta edición diversas actividades relacionadas con la educación, como una caseta dedicada a Francia y a la Francofonía en la feria educativa 'Aula' en el mes de marzo; los encuentros 'A por las lenguas', que tendrán lugar en abril con influencers y profesionales; y el encuentro 'Trabajar entre las lenguas y las culturas, en noviembre.

El evento, que contará con actividades en Sevilla, Zaragoza, Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia, organizará también dos ciclos dedicados a los debates y la literatura, así como un actividad dedicada expresamente al género del cómic.

Las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial también tendrán su espacio en TIFE 2020 con actividades relacionadas con la neurociencia y el medio ambiente, entre otras temáticas; al igual que el arte, que contará con espacios dedicados las artes escénicas; las artes visuales, con cino exposiciones programadas; el cine, dentro del que destaca el Festival de Cine de África 'Tarifa-Tánger' que tendrá lugar de abril a mayo; y la música.