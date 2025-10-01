Jokkoo Collective inaugura el ciclo de música experimental del Reina Sofía este jueves

Jokkoo Collective inaugura el ciclo de música experimental del Reina Sofía este jueves
Europa Press Cultura
Publicado: miércoles, 1 octubre 2025 17:28

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Jokkoo será el encargado de inaugurar el ciclo de música experimental del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía con un concierto que tendrá lugar este jueves 2 de octubre en las terrazas del edificio Nouvel. Su propuesta se centra en la música experimental y alternativa del continente africano.

Con sede en Barcelona, Jokkoo Collective trabaja desde "la intención y la necesidad de investigar y difundir la creación más contemporánea y futurista de las escenas experimentales y alternativas del continente africano". "Su iniciativa se mueve entre el club y el pensamiento crítico, desarrollando una intensa actividad como DJ, productores y programadores", presenta el museo.

El colectivo cuenta con seis personalidades: Baba Sy, Maguette Dieng (Mbodj) Oscar Taylor (Opoku), Nicolas Beliot (Mooki6), Ismael N'diaye (B4mba) y Miriam Camara (TNTC).

Además, entre los temas de este proyecto se encuentran cuestiones LGTBIQ+, la crítica poscolonial y la reivindicación de genealogías invisibilizadas en la historia de la música.

Esta sesión será la primera del ciclo de música experimental del Reina Sofía, que está comisariado por Pedro Portellano, y que continúa el 6 de noviembre con una colaboración entre Ylia, música, productora y DJ, y la artista visual Marta Pang.

La última sesión del ciclo tendrá lugar el 11 de diciembre en el mismo auditorio con la performance sonora de Francisco López y Barbara Ellison.

