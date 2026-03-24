José Luis Temes, Emilio Tuñón y Juan Uslé, nuevos académicos de Bellas Artes en Música, Arquitectura y Pintura

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MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha elegido a José Luis Temes, Emilio Tuñón y Juan Uslé como nuevos académicos de número para las secciones de Música, Arquitectura y Pintura, respectivamente.

La candidatura de José Luis Temes, Premio Nacional de Música en 2008, ha sido presentada por el también director de orquesta José Ramón Encinar, el arquitecto Alberto Campo Baeza y el musicólogo José Luis García del Busto, quien expresó el elogio a la trayectoria profesional de José Luis Temes, subrayó la relevancia de su aportación al patrimonio musical español y su idoneidad para formar parte de la Institución.

Temés inició su carrera al frente del Grupo de Percusión de Madrid y posteriormente impulsó el Grupo Círculo, con el que desarrolló una destacada actividad concertística. Paralelamente colaboró en el lanzamiento y consolidación del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea (CDMC).

A lo largo de su carrera ha dirigido numerosas orquestas e impulsado más de trescientos sesenta estrenos absolutos de compositores españoles, consolidándose como una figura clave en la promoción de la música contemporánea.

El arquitecto Emilio Tuñón, Premio Nacional de Arquitectura en 2022, ha sido elegido académico numerario por la Sección de Arquitectura. Su candidatura ha sido presentada por el compositor y director de la Academia, Tomás Marco, junto a los arquitectos Rafael Moneo y Luis Fernández-Galiano. Cofundador junto a Luis Moreno Mansilla del estudio Mansilla + Tuñón, ha firmado proyectos emblemáticos como el MUSAC de León, el Auditorio de León o el Museo Helga de Alvear en Cáceres.

Con la llegada del siglo XXI, su prestigio se consolidó internacionalmente con obras como el MUSAC de León, galardonado con el Premio Mies van der Rohe de la Unión Europea, y la Galería de las Colecciones Reales en Madrid, inaugurada en 2023 tras dos décadas de desarrollo. A estos proyectos se suman intervenciones significativas en Galicia y Extremadura, reforzando su presencia en el panorama arquitectónico nacional.

Por último, la candidatura de Juan Uslé en la sección de Pintura ha sido firmada por el arquitecto Juan Navarro Baldeweg, el director de orquesta José Ramón Encinar y el artista Jordi Teixidor, quien presentó su semblanza.

Su obra se caracteriza por un lenguaje pictórico profundamente personal, centrado en la exploración del ritmo, la luz y el tiempo, que se manifiesta en composiciones estructuradas en bandas rítmicas que funcionan como auténticas partituras visuales. En sus propias palabras, "no recuerdo las formas, pero sí el peso de la luz", reflejando la importancia de la percepción sensorial en su práctica artística.

Entre sus reconocimientos destaca el Premio Nacional de Artes Plásticas (2002), consolidando su posición como una de las figuras más sólidas de la pintura española contemporánea.