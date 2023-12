Juana de Aizpuru vende su archivo al Reina Sofía: "Me he sentido responsable de la imagen de España"

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La galerista Juana de Aizpuru ha presentado este viernes 15 de diciembre el acuerdo de venta de su archivo documental por 96.800 euros al Museo Reina Sofía semanas después de anunciar su retirada de la actividad profesional, recordando que en ocasiones se ha sentido "responsable de la imagen de España".

"Cuando empezamos a ir a ferias de arte contemporáneo por el año 81 me sentía responsable de la imagen que daba de España, porque era la única que me presentaba y quería dar algo adecuado. La época de la Transición y los primeros ARCO fue maravillosa y en parte era la forma de descubrir al mundo lo que pasaba en España", ha señalado la galerista.

El archivo incluye documentos datados entre 1970 y el presente, tales como folletos, hojas de sala, recortes de prensa y otro tipo de documentación, en diversos soportes. "Es un archivo incansable", ha remarcado el director del museo, Manuel Segade, quien ha celebrado que Aizpuru haya aceptado la oferta de España frente a instituciones extranjeras.

"Había otras ofertas sustanciosas de instituciones de fuera pero estoy agradecido de que haya elegido el lugar natural para este archivo. Este museo es heredero del trabajo de Juana", ha apuntado. Desde que Aizpuru puso en marcha su primera galería en Sevilla en los años 70 --después abriría otra en Madrid en 1983--, el Reina Sofía ha adquirido 133 obras de la galerista.

Precisamente, al ser preguntada Aizpuru sobre la posibilidad de que la adquisición de este archivo suponga también otro paso para nuevos acuerdos de compra de obra, la galerista ha bromeado asegurando que espera que sí. "Todavía no hay oferta, pero espero que la haya porque hay cosas estupendas", ha comentado con humor.

Aizpuru ha echado la vista atrás respecto a su carrera, reiterando su intención de dejar su trabajo y remarcando que es una decisión "irreversible". "Me parece difícil que siga trabajando, ahora hago el esfuerzo para seguir como siempre porque me interesa, pero estoy fastidiada por este ruido en la cabeza que no me deja funcionar a tope", ha indicado.

En cualquier caso, ha reconocido que haría "mal en seguir trabajando", a pesar de que quiere "alargar la retirada lo más posible". La fecha límite la marcará la venta de la obra de su galería. "Hasta que no se entreguen las obras la galería seguirá abierta como siempre y todos los empleados quieren seguir hasta el final", ha apuntado.

De hecho, en esa línea de humor, ha continuado afirmando que espera que su galería "desaparezca" cuando ella "desaparezca", porque no contempla que funcione siendo "tan dominanta". "Es bonito y me gustaría, no se hace nada sin que pasa por mis manos y soy tan dominanta que seguro desde arriba seguía dando indicaciones", ha bromeado.

LA DESPEDIDA DE LOS ARTISTAS

Aizpuru ha reconocido que "el momento más duro" de esta despedida fue el de redactar la carta para comunicarlo a sus artistas. "Fue mi primer paso, y lo que nunca pensé fue en la respuesta tan extraordinaria que iba a tener: me han escrito cosas maravillosas", ha apuntado, para luego destacar la última recibida.

"Estrella de Diego me decía cosas preciosas y enternecedoras y después de leerla, pensé: 'si me merezco esta carta, ya puedo irme diciendo misión cumplida'", ha explicado. La galerista ha hablado con cariño de sus artistas. "Están acostumbrados a mí, porque les he facilitado las cosas y he vivido para ello", ha añadido.

Divididos en siete bloques principales, los fondos adquiridos comprenden material relacionado con la sede sevillana y madrileña, exposiciones especiales y proyectos, la feria ARco Madrid y la Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla --de las que ambas fue fundadora-- la Asociación Española de Galerías o documentación relativa a su carrera profesional y a su labor como representante de artistas --de una nómina que incluye a nombres como Dora García, Jordi Colomer o Rogelio López Cuenca--.