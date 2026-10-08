Leandre Ribera, Premio Nacional de Circo 2026

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MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Leandre Ribera ha sido galardonado con el Premio Nacional de Circo, correspondiente al año 2026, a propuesta del jurado reunido este jueves. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha decidido concederle este galardón por "su generosidad al compartir su conocimiento con las nuevas generaciones de artistas, aportando una mirada única y sensible a la escena, cristalizada en espectáculos de 2025 como 'Gota', 'Triplette', 'Woof' y 'UFA', montajes que celebran la excelencia del humor gestual y visibilizan la importancia de la mirada dramática en el circo".

Asimismo, el jurado ha destacado a Leandre Ribera por ser un "gran referente del clown y del teatro gestual a nivel internacional, con una trayectoria transversal entre el circo clásico, el contemporáneo y el de calle".

"Ribera ha marcado la creación de muchos payasos durante años con una mezcla de precisión cómica, ritmo y poética de los objetos", ha añadido Cultura en un comunicado.

Leandre Ribera (Barcelona, 1966) es payaso y director. Es miembro fundador de compañías como La Tal y Leandre Clown, con las que crea numerosos espectáculos representados en España y en varios festivales internacionales.

Además, tiene una larga trayectoria inspirada en el cine mudo, el mimo, el gesto y el teatro del absurdo. Ha desarrollado numerosos espectáculos entre los que se encuentran '?', 'Fragile', 'Madame et Monsieur' --junto a Claire Ducreux--, 'Dèmodès', espectáculos unipersonales como 'Chez Leandre', 'Street-tease' o 'Desbandad', o 'N *importe quoi' y 'Fly me to the moon' con Leandre Clown, y los más recientes 'Home', 'Gota', 'Triplette', 'Woof' y 'UFA'.

Su trabajo ha sido reconocido, entre otros, con el Premio al mejor espectáculo de la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (FETÉN) 2023, el Premio de Circo Ciutat de Barcelona 2014; el Premio de Circo Zirkolika: Mejor puesta en escena 2013; el Premio de Circo de Cataluña: Mejor espectáculo de calle 2010; el Coup de pouce del Festival Coup de Chauffe de Cognac 2007 y el Premio Nacional de Cataluña al Mejor espectáculo de Circo 2006.