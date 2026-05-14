Magüi Mira (Academia Artes Escénicas) promete unos Talía "diferentes" y auditorías anuales para "responder con retorno"

Archivo - La actriz Magüi Mira posa con el Premio de las Artes Escénicas Valencianas a la Mejor Dirección Teatral por su obra "Adiós, dueño mío" en la presentación de 'Magüi Mira Molly Bloom’, a 10 de noviembre de 2021, en Valencia, Comunidad Valenciana, - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Academia de las Artes Escénicas, Magüi Mira, ha prometido que la próxima gala de los Talía, que se celebran en los Teatros del Canal (Madrid) el próximo lunes, 18 de mayo, serán "diferentes" a los de ediciones pasadas, pero sin perder su "esencia", al tiempo que ha asegurado que la entidad hará anualmente una auditoría para "responder con retorno" a los apoyos de instituciones públicas y privadas.

"Hemos hecho una auditoria porque la transparencia para nosotros es prioritaria y vamos a hacer una cada año, como lo hace cualquier entidad sin ánimo de lucro. Lo hacen todas las academias, menos la nuestra que nunca se ha hecho. Recibimos unos apoyos de instituciones tanto públicas como privadas y hay que responder con un retorno para nosotros y para los patrocinadores", ha asegurado Magüi Mira en un encuentro con los medios de comunicación en Madrid.

La presidenta ha reconocido que su llegada a la presidencia "no ha sido fácil" porque "esperas encontrarte las cosas de una manera y luego te las encuentras de otra", por lo que ha reiterado que la transparencia será uno de sus lemas. "Hay dos palabras que para mí son mágicas que es la conciencia y el conocimiento. Si no tienes conciencia de donde estás no puedes avanzar en conocimiento y esa es una de nuestras claves. Avanzar en conocimiento", ha afirmado.

Magüi Mira ha asegurado que van a poner en su "lugar justo" las categorías internacionales porque no van a invertir en algo que no tenga retorno. "Es muy importante todo lo que se hace en nuestra lengua, y tenemos que estar en contacto y hacerla crecer, pero primero aquí y hacer convenios aquí y que podamos crecer en conocimiento todos juntos", ha señalado.

"Estamos dando una nueva impronta a estos premios. Siento que tenemos unas raíces que están en nuestros estatutos y que todo se desarrolla en el ámbito del estado español. Las aportaciones que tenemos son para que tengamos un retorno para que podamos crear algo, pero con un retorno para España y para el arte escénico", ha indicado la presidenta, que ha reiterado que la internacionalización "no es lo prioritario".

En este sentido, Magüi Mira ha avanzado que una de sus líneas prioritarias es potenciar el teatro amateur, una disciplina artística que a su juicio "da la libertad para trabajar cualquier texto". "Nuestro trabajo es crear nexo con la gente de la calle, que es donde está la verdad. Bebemos de la calle para crear lo verosímil porque en el escenario todo es mentira. Nada sucede si no se ha imaginado antes", ha afirmado.

CUARTA EDICIÓN DE LOS TALÍA

El próximo lunes tendrá lugar la cuarta edición de los Premios Talía, a los que aspiran producciones como 'Los miserables' y 'Wicked' o intérpretes como Lluís Homar o Irene Escolar, entre otros.

La gala, según ha contado Magüi Mira, tendrá muy presenta al agua que cruzará a través de un relato toda la ceremonia. "El poder del agua es brutal y con el agua hay que saber dialogar", ha comentado. En este punto, la presidenta ha rechazado que la polarización sea algo negativo y ha defendido que "los polos opuestos se juntan y crean un campo de energía brutal del que emergen muchas cosas".

"Tenemos el relato del agua y en ese relato del agua lo que queremos es poner el énfasis en el diálogo que se establece con el agua, que tiene memoria. Si establecemos un diálogo con ella, vivimos, nos alimenta, nos da de comer y podemos avanzar en el progreso. Pero si rompes ese diálogo, el agua se convierte en algo salvaje, destructor, brutal", ha explicado.

La gala, tal y como ha desvelado, estará presentada por la actriz Carmen Conesa y el mago Jorge Blass, quien será el encargado de presentar con un truco de magia a Maria Galiana, Premio Talía de Honor.

Una de las novedades es que el galardón tiene una nueva estética, realizada por la escultora Esperanza d'Ors en aluminio bruñido. "Como he comentado, avanzamos aunque mantenemos la esencia, como demuestra este galardón", ha apostillado.