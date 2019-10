Más de 160 editoriales y 28 agencias literarias representan a España desde mañana en la Feria del Libro de Frankfurt

Publicado 15/10/2019 18:13:27 CET

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 160 sellos editoriales y 28 agencias literarias españolas participante desde este miércoles 16 de octubre en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, que permanercerá abierta hasta el 20 de octubre.

La delegación española está liderada por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), que dispondrá de un stand en el que participarán 36 editoriales e instituciones españolas, entre las que se encuentra el Instituto Cervantes, con el objetivo de presentar sus novedades y establecer relaciones comerciales con profesionales de todo el mundo, según ha informado la FGEE.

Asimismo, otros 124 sellos editoriales estarán presentes en la Feria con su propio stand y "con la vista puesta en la edición de 2021", año en el que España será el País Invitado de Honor.

En este sentido, Acción Cultural Española (AC/E), el Ministerio de Cultura y Deporte y la FGEE han creado ayudas de apoyo a la traducción, especialmente al alemán, al inglés, al francés, al neerlandés y al italiano, para promover la difusión de obras literarias españolas por parte de editoriales extranjeras.

El jueves 17 de septiembre se celebrará en el espacio de la FGEE el encuentro 'Have a look at Spain!', en el que se analizarán las características económicas y culturales de la edición española.

Este mismo día tendrá lugar la conferencia del profesor Dieter Ingeschay 'Antonio Machado und/in Deutschland', organizada por el Instituto Cervantes; la conversación entre Cristina Sánchez-Andrade y Anja Rüdiger 'Encuentro en otra lengua. Diálogos en torno a la traducción'; y la inauguración de la exposición 'Lorca. Perspectivas de una recepción global'.