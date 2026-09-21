Más de 300.000 jóvenes nacidos en 2008 ya han solicitado el Bono Cultural Joven 2026

El artista Guitarricadelafuente durante su actuación en el Festival B, en el Parc del Fòrum, a 19 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Á - Kike Rincón - Europa Press

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha anunciado que más de 300.000 jóvenes de toda España nacidos en el año 2008 ya han solicitado el Bono Cultural Joven 2026 en su quinta edición.

El programa, impulsado por el departamento que dirige Ernest Urtasun, otorga 400 euros a cada persona que haya cumplido o cumpla la mayoría de edad este 2026.

La dotación puede, por primera vez, destinarse no solo al consumo de productos culturales, sino también a la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales.

Así, el Bono Cultural Joven 2026 permite elegir entre dos modalidades. La primera permite repartir los 400 euros de la ayuda entre artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico --hasta 200 euros--.

Por ejemplo, en entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bienes integrantes del patrimonio histórico español, bibliotecas, exposiciones, cursos en modalidad presencial sobre materias relacionadas con la cultura, festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales, instrumentos musicales, partituras musicales, cámaras fotográficas y programas informáticos orientados específicamente a la producción, creación y práctica creativa.

Además, permite gastar hasta 100 euros en productos culturales en soporte físico --libros, revistas, prensa, u otras publicaciones periódicas, videojuegos, discos de vinilo y CDs-- y otros 100 euros en consumo digital o en línea --suscripciones a plataformas musicales, de lectura o audiolectura, o audiovisuales, compra de audiolibros, libros digitales, canciones o álbumes digitales, por ejemplo--.

Después, en la segunda modalidad, los jóvenes pueden destinar la cuantía total de la ayuda a una sola categoría a elegir entre cursos y talleres de contenido cultural, instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.

Además del requisito de la mayoría de edad alcanzada en este 2026, para poder obtener el Bono, la persona debe tener nacionalidad española y residencia legal en España, o ser solicitante de asilo, desplazada temporal o extranjera ex tutelada. En total, y según datos del Instituto Nacional de Estadística, en toda España hay 561.459 personas con estas características.