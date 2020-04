Más de un centenar de premios nacionales piden a responsables políticos "transformar palabras en hechos"

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de premios nacionales en España han firmado una carta abierta dirigida a los responsables políticos de las administraciones públicas con competencias en materia cultural que "transformen sus palabras en hechos" y actúen para paliar las consecuencias de la crisis en el sector generada por la pandemia de coronavirus.

Entre los firmantes de esta carta se encuentran representantes del sector del cine, el teatro o la música, con nombres como los de Pedro Almodóvar, Santiago Auserón, Miguel del Arco, Almudena Grandes, José Luis Gómez, Alberto Iglesias, Antonio Muñoz-Molina, Vicky Peña, Marisa Paredes o Christina Rosenvinge.

En la misiva, adelantada por el diario 'El País', los firmantes aseguran ser "perfectamente conscientes" del estado de emergencia sanitaria y social en España y que "ni mucho menos" pedirán que "se antepongan" sus peticiones para el sector "en un momento en que tantos se juegan la vida valientemente por la salud de los demás". "Lo primero es lo primero", han añadido.

No obstante, sí que piden tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas y ayuntamientos "asuman sus responsabilidades, actúen coordinademente y no se queden esperando al 'día después'". "Si eluden hoy esta tarea, cuando decidan despertar, para muchas familias y proyectos culturales será demasiado tarde", han alertado.

En concreto, consideran que el sector cultural español --representante del 3,2% de PIB-- necesita "un tratamiento específico y una consideración en pie de igualdad" con otros sectores productivos. "Si bien es cierto que Cultura, tras semanas de preocupante inacción, ya ha dado las primeras señales, las comunidades autónomas y los ayuntamientos permanecen "prácticamente inactivos".

"Estamos a años luz de nuestros vecinos europeos", han criticado, para luego poner como ejemplos a Portugal, que ya ha liberado un fondo para los trabajadores de la cultura; Italia, que destinará más de 130 millones de euros a las artes escénicas y al audiovisual; o Francia, que destinará 20 millones de euros a ayudas para intermitentes del libro, las artes escénicas y la música.

"La cultura no es un lujo pero tampoco es gratis. Algunas de las declaraciones que han hecho recientemente contribuyen a crear un peligroso clima de opinión en el que se puede llegar a pensar que los artistas se autoabastecen de la belleza y del bienestar que contribuyen a crear", han lamentado.

"Las musas, si es que existen, no dan de comer, y sin embargo las herramientas institucionales legislativas, presupuestarias y tributarias que ustedes tienen como gestores públicos sí pueden evitar la debacle de un sector en plena zozobra. España no puede quedarse impávida. Una sociedad que no cuida a su cultura está abocada al oscuro abismo de la barbarie. Y la democracia no resistirá semejante cataclismo", concluye la carta.