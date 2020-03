El Meadows Museum de Dallas anuncia su cierre temporal y pospone la exposición de Berruguete

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Meadows Museum de Dallas ha anunciado su cierre temporal hasta el menos el 6 de abril debido al impacto del coronavirus, por lo que además también se pospone la presentación de 'Alonso Berruguete: Primer escultor de la España renacentista', la primera exposición dedicada al artista en presentarse fuera de España, según ha anunciado el museo este martes en un comunicado.

Esta exposición, cuya inauguración estaba programada originalmente para este 29 de marzo, estaba centrada en la figura del escultor español renacentista Alonso Berruguete (1488-1561), que revolucionó las artes en España y es reconocido por su estilo dramático, que refleja los más de diez años que pasó en Italia en la primera etapa de su carrera.

Organizada por el Meadows Museum y la National Gallery of Art de Washington, en colaboración con el Museo Nacional de Escultura de Valladolid (España), 'Alonso Berruguete: Primer escultor de la España renacentista' incluía unas 45 pinturas, esculturas y obras en papel tomadas de una variedad de colecciones internacionales.

La exposición irá acompañada de un catálogo que incluye el primer recuento completo de la vida y el arte de Berruguete en inglés, publicado por la National Gallery en colaboración con el Meadows Museum, SMU; el Centro de Estudios Europa Hispánica/Center for Spain in America; y Yale University Press.

Editado por los comisarios de la exposición, C. D. Dickerson III, curador y director de escultura y artes decorativas, National Gallery of Art, Washington, y Mark McDonald, curador de dibujos y grabados, The Metropolitan Museum of Art, el catálogo contiene ensayos de, entre otro, el subdirector del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, Manuel Arias Martínez; la conservadora jefe de la National Gallery of Art, Daphne Barbour; o el profesor emérito de Bellas Artes Carroll y Milton Petrie, Institute of Fine Arts, New York University Jonathan Brown.