Muñoz Machado: "Incluir términos como 'otros, otras u otres' afean nuestro lenguaje de manera realmente insostenible"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, ha admitido este miércoles 26 de mayo que el lenguaje inclusivo afea el lenguaje de manera "insostenible" pero también ha augurado que acabará incorporándose si hay un empeño de todos en usarlo.

Muñoz Machado ha recordado que la RAE estudió el año pasado, a petición de la vicepresidenta del Gobierno, si la Constitución Española era "machista" --en tanto que todos los cargos públicos estaban designados en masculino-- donde dejaron claro que el masculino es "inclusivo" y se refiere también a la mujer.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su participación en el foro de Justicia del ICAM, en el que también han participado el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso Puig, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la periodista Verónica Sanz, encargada de moderar el evento.

Por otro lado, el director de la RAE ha apuntado que, el igual que no puedes quitar a los médicos y economistas su lenguaje técnico, tampoco a los juristas". Así, ha reconocido que el lenguaje del Derecho es un "tecno lenguaje", que incorpora palabras "no muy corrientes", pero que no son "muy distintas del uso común" al mismo tiempo que ha añadido que era "necesaria" la elaboración de un diccionario jurídico ya que a lo largo de la historia se le ha acusado de "oscuridad en su terminología". En este sentido, ha asegurado que "seguirá trabajando" en la mejora del diccionario jurídico mano a mano con el Colegio de Abogados de Madrid.

Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha agradecido al director de la Real Academia de la Lengua la idea de elaborar un diccionario del español jurídico. "Se ha convertido en una obra magna, que dio paso a la creación de un diccionario panhispánico donde se implica todo el mundo iberoamericano", ha destacado.

En una nota de prensa, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha apoyado la creación de un lenguaje jurídico "cercano" que contribuya a la "confianza ciudadana" mano a mano con la RAE.

En este contexto, el decano de ICAM, José María Alonso Puig, ha defendido la necesidad de acercar el lenguaje jurídico a la ciudadanía al tiempo que ha destacado que el lenguaje es "la herramienta más importante con la que cuenta un abogado" y ha señalado que el sector jurídico y el de la abogacía deben "modernizarse" y "conectar con la sociedad".