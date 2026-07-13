El Museo Arqueológico Nacional dedica su nueva Vitrina Cero al teatro grecolatino

La muestra se inaugura coincidiendo con la conmemoración del 130º aniversario de la declaración del teatro romano de Sagunto (Valencia) como Monumento Nacional. - MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico Nacional (MAN), museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura, ha inaugurado este lunes su nueva Vitrina Cero 'De la tragedia griega a la comedia romana: el teatro clásico', dedicada al teatro grecolatino entendido como forma de entretenimiento, pero también como vehículo para la transmisión de ideas o como instrumento de propaganda.

El MAN conserva relevantes fondos bibliográficos y museográficos que permiten conocer el origen y la evolución del teatro grecolatino, cuyos autores, géneros y puesta en escena continúan vigentes en la actualidad.

El origen del teatro se remonta a la antigua Grecia, en torno al siglo VI a.C., en las fiestas en honor al dios griego Dioniso.Estas celebraciones, conocidas como ditirambos, estaban formadas por un solista y un coro que entonaban composiciones líricas en honor al mencionado dios.

Estas representaciones se popularizaron y evolucionaron hasta incorporar un segundo actor, permitiendo el desarrollo de un diálogo y, por lo tanto, del teatro. En concreto, en la antigua Grecia el género característico fue la tragedia, que se ambientaba en contextos legendarios o míticos donde se abordaban conflictos humanos, determinando el destino trágico de los personajes. Esquilo, Eurípides o Sófocles fueron sus grandes representantes y, por ello, ocupan un lugar destacado en esta vitrina.

En Roma, el nacimiento del teatro está vinculado a la figura de Livio Andrónico y a la influencia directa del teatro griego. La comedia gozó de mayor popularidad que la tragedia, enfocándose en el entretenimiento, la ridiculización de las clases acomodadas o la propaganda política.

La expansión del Imperio Romano facilitó la propagación de sus formas de vida, tradición y cultura. En torno al año 50 d.C. se construye en la ciudad de Sagunto (Valencia) un importante teatro romano, que en el año 1896 fue declarado Monumento Nacional.

El Museo Arqueológico Nacional, 130 años después de aquella declaración, organiza la exposición 'De la tragedia griega a la comedia romana: el teatro clásico' que podrá visitarse desde el 14 julio hasta el 18 de octubre al inicio de la exposición permanente del MAN.

ACTIVIDADES Y VISITAS GUIADAS

Como complemento a la Vitrina Cero, se realizarán visitas guiadas y se difundirán semanalmente historias y curiosidades vinculadas con la muestra a través de las redes sociales del museo.

Desde su puesta en marcha en 2017, este espacio, que se renueva trimestralmente, se destina a mostrar bienes y temas singulares, en su mayoría inéditos o poco conocidos, que completan y enriquecen la exposición permanente, dando la oportunidad a los visitantes de conocer nuevas piezas o relecturas.