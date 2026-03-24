El Museo Arqueológico Nacional expone dos grupos escultóricos de época romana expoliados y recuperados por la Policía

El conjunto podrá visitarse en el Patio Romano de la exposición permanente del Museo hasta el 25 de octubre. - MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico Nacional (MAN), museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura, expone, por primera vez desde su recuperación, dos grupos escultóricos de bronce datados entre los siglos I a.C. y II d.C. Las piezas, procedentes de un yacimiento aún no determinado del sur peninsular, fueron expoliadas entre 2007 y 2008, blanqueadas y subastadas en el extranjero en 2012, llegando incluso a ser depositadas temporalmente en el Metropolitan Museum de Nueva York.

Tras una larga investigación de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, en colaboración con la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, las esculturas se exponen desde hoy y hasta el 25 de octubre en el patio romano del MAN.

En las pesquisas han colaborado también el Homeland Security Investigations de Estados Unidos, el departamento de Aduanas del Ministerio de Hacienda y la Agregaduría de Interior de la Embajada de España en Suiza. Las piezas se depositaron el pasado 20 de diciembre de 2025 en el MAN.

Los grupos escultóricos, según la institución, son dos obras exclusivas, realizadas para la élite romana, posiblemente, en el contexto de una lujosa 'villae'. Su temática intimista alude al gusto por la representación de lo cotidiano desarrollado en la época helenística y que continúa en Roma, donde no son raras las representaciones infantiles en compañía de sus mascotas.

La excepcionalidad de estos grupos escultóricos, realizados con la técnica de la cera perdida, radica en su calidad técnica, apreciable en el esmerado tratamiento del cabello o las túnicas, en los ojos de pasta vítrea, donde se aprecian aún vestigios de pestañas, o en el tratamiento naturalista y minucioso del plumaje de las aves.

Además, destaca el hecho de que este grupo escultórico de bronce, material muy codiciado históricamente, se haya conservado íntegro hasta la actualidad, incluidas sus peanas. Desde su depósito en el MAN, las piezas han sido sometidas a tratamientos de conservación para estabilizar y proteger el metal y garantizar su preservación. En paralelo, se ha realizado un conjunto de estudios físicos y analíticas que permitirán profundizar en el conocimiento científico, técnico e histórico de las esculturas.

Su recuperación permite poder disfrutar en la actualidad de la contemplación de unas obras únicas, pero la investigación, tanto científica como policial, continúa ahora en los laboratorios y bibliotecas, de donde saldrán a la luz nuevos datos que enriquecerán aún más su valor como testimonios excepcionales de nuestro pasado.